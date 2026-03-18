Kaupungin mukaan mahdollinen henkilötietojen tietoturvaloukkaus kohdistuu useisiin kymmeniin ihmisiin.

Turussa Kaerlan vanhaan päiväkotiin on murtauduttu ja murtautujat ovat päässeet käsiksi henkilötietoja sisältävään materiaaliin Asiasta kertoo Turun kaupunki.

Jo käytöstä poistettuun päiväkotiin murtauduttiin kaupungin mukaan 6.–10. maaliskuuta välisenä aikana. Murto huomattiin 11. päivä.

Murtautujat ovat päässeet käsiksi arkistoitavaan materiaaliin, joka on sisältänyt muun muassa lasten ja aikuisten henkilötietoja. Lasten paperit ovat yli 12 vuotta vanhoja ja odottivat kaupungin mukaan siirtoa kaupungin arkistoon.

– Arviomme on, että mahdollinen henkilötietojen tietoturvaloukkaus kohdistui useisiin kymmeniin asiakkaisiin ja työntekijöihin, varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja Vesa Kulmala kertoo tiedotteessa.

Ei näyttöä tietojen käytöstä

Arkistoitava materiaali sisälsi kaupungin mukaan vanhoja työvuoroluetteloita ja lasten asiakirjoja. Asiakirjojen joukossa oli muun muassa terveyttä koskevia tietoja sekä varhaiskasvatussuunnitelmia ja työsopimuksia, jotka ovat salassa pidettäviä tietoja. Kaupungin mukaan tällä hetkellä ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että tietoja olisi katsottu tai käytetty.