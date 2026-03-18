Mustasukkaisuuden motivoimaksi epäiltyä Nöykkiön henkirikosta syytetään raa'aksi murhaksi.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa puidaan tänään Espoon Nöykkiön murhaa. MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä tässä artikkelissa.
Henkirikos tapahtui 21. marraskuuta 2025. Parikymppisen epäillyn syytetään varhain aamulla puukottaneen entuudestaan tuntemansa 19-vuotiaan miehen kuoliaaksi yksityisasunnossa.
Poliisi on kuvaillut tekotapaa raa'aksi, sillä uhria oli puukotettu kymmeniä kertoja. Tekotavan vuoksi tapausta syytetään murhaksi.
Asunto oli syytetyn entisen seurustelukumppanin, joka oli myös tapahtumapaikalla. Pari oli vasta eronnut, ja poliisi on epäillyt teon motiiviksi mustasukkaisuutta.
Miehellä on taustaa kerhonrakennuksessa.
9.09: Oikeudenkäynti alkaa
Oikeudenkäynti alkaa ja asianosaiset kutsuttiin saliin. Media kutsutaan saliin myöhemmin.
Espoon murha tapahtui yksityisasunnossa Nöykkiössä.
Lue myös:
5:43Rikospaikka: Espoon Nöykkiön murhasta epäillään 21-vuotiasta kehonrakentajaa.