Kokoomuksen europarlamentaarikko Aura Salla varoittaa, että Suomen ja Euroopan julkinen sektori on liian riippuvainen yhdysvaltalaisista digijäteistä, erityisesti Microsoftista.

Irtaantuminen yhdysvaltalaispalveluista veisi vuosia, mutta valmistelu pitäisi aloittaa heti. Tätä mieltä on Suomen europarlamentaarikko Aura Salla (kok.).

Donald Trumpin johtama Yhdysvallat on osoittautunut arvaamattomaksi ja tempoilevaksi kumppaniksi Euroopalle. Yhdysvallat on muun muassa uhannut Tanskaa Grönlannin viemisellä, ja samaan aikaan Suomessa ollaan täysin riippuvaisia yhdysvaltalaisista digiyrityksistä.

Salla varoittaa ja muistuttaa siitä, että yhdysvaltalaiset palveluntarjoajat toimivat Yhdysvaltojen lainsäädännön alla.

– Heillä on mahdollisuus katkaista meiltä pääsy näihin palveluihin, ja tämä ei ole mikään mielipideasia, vaan se on teknologinen fakta ja lainsäädännöllinen fakta, sanoo Salla.

– Näin ollen Suomenkin julkinen sektori voisi halvaantua noin tunnissa, jos esto tapahtuu näihin palveluihin.

Koska riippuvuus on syvä, niin siirtymä vaihtoehtoisiin, eurooppalaisiin palveluihin veisi vuosia. Ratkaisu pitäisi kuitenkin tehdä ja siirtymä aloittaa nyt, sanoo Salla.

– Se tulee viemään 5–8 vuotta, mutta jos sitä valintaa ei tehdä nyt, niin se vie vieläkin pidempään.