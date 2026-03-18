Shirly Karvinen osti ensimmäisen oman kotinsa.
Juontaja Shirly Karvinen paljastaa tehneensä asuntokaupat.
Hän jakoi Instagram-tililleen liudan viime viikolla nappaamiaan otoksia, joiden yhteydessä hän kertoo, että yksi suuri hetki jäi taltioimatta kuviin.
– Isoin juttu viime viikolta, mistä ei kuitenkaan oo kuvaa: Mä menin naimisiin pankin kanssa ja ostin elämäni ensimmäisen oman kodin, hän kertoo julkaisussaan.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Karvinen kertoo asuntokaupoistaan myös TikTokiin jakamallaan videolla.