Suomessa todettiin viime vuonna ennätysmäärä legionellabakteerin aiheuttamia keuhkokuumetapauksia, mikä selittyy pääosin multaan liitettyjen tartuntojen lisääntymisellä.

Viime vuonna Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Ruokavirasto varoittivat useaan otteeseen legionellariskistä.

Suomessa todettiinkin vuonna 2025 ennätykselliset yli 80 legionelloositapausta, kun kahtena edellisenä vuonna legionelloositapauksia on ollut noin 50 vuodessa. Legionellioosi on kuumetauti, johon yleensä liittyy keuhkokuume, kertoo Terveyskirjasto.

Noin puolet viime vuonna sairastuneista kertoi, että sairastumista edelsi multa- tai maaperäkontakti.

– Multaan liittyvien tartuntojen nousua on viime vuosina nähty Suomen lisäksi myös muissa Pohjoismaissa, etenkin Ruotsissa. Toistaiseksi syytä multaan liittyvien tapausmäärien nousulle ei tiedetä. Osa tartuntojen lisääntymisestä voi selittyä taudin aiempaa aktiivisemmalla testaamisella, sanoo THL:n asiantuntija Riikka Ruotsalainen tiedotteessa.

Missä legionellabakteeria esiintyy?

Legionellabakteereja esiintyy luonnostaan vähäisinä määrinä makeissa vesissä ja maaperässä, THL ja Ruokavirasto kertovat tiedotteessaan. Lisäksi bakteereja voi löytyä multa- ja kompostituotteista.

Multa- ja maaperäkontaktiin liittyvissä tartunnoissa altistumistavat ovat vaihdelleet esimerkiksi kukkamultien vaihtamisesta kompostin tyhjentämiseen.

Jotta legionellabakteerit eivät pääsisi sairastuttamaan, kuivia multa- ja kompostituotteita ei kannata pöllyttää hengitysilmaan, THL ja Ruokavirasto muistuttavat. Bakteerin päästessä keuhkoihin se voi aiheuttaa vakavan keuhkokuumeen. Tartunnan voi saada myös iholla olevan haavan kautta.

Ikääntyneillä ja henkilöillä, joiden vastustuskyky on heikentynyt, sairastumisriski on suurin. Niin ikään keuhkosairaudet ja tupakointi lisäävät riskiä. Suurin osa terveistä ihmisistä ei kuitenkaan sairastu altistumisesta huolimatta.

Näin vähennät tartuntariskiä Multaa käsitellessä voit vähentää tartuntariskiä esimerkiksi käyttämällä suojakäsineitä ja lopulta kädet pesemällä. Multapussi kannattaa myös avata niin, että suuaukko on poispäin kasvoista. Multaa tai kompostia voi myös kostuttaa alhaisella vedenpaineella, kuten vesikannun avulla. Multapussit pitää säilyttää poissa auringosta, sillä korkea sisälämpötila on ihanteellinen legionellabakteerien lisääntymiselle. Myös FFP-2 ja FFP-3-tason suojaimet suojaavat altistumiselta. Legionellabakteereja esiintyy yleisesti pieniä määriä luonnon vesissä ja maaperässä, ja yleensä ihmiset sairastuvat, kun bakteerit lisääntyvät ja leviävät erilaisissa vesijärjestelmissä, joiden lämpötila on niille otollinen, kuten porealtaissa.

Lähde: THL, Ruokavirasto