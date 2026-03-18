Työntekijöiden taukojen lyhentyminen on maailmanlaajuinen ilmiö, kertoo Compas Groupin teettämä kansainvälinen tutkimus.

Viime vuonna neljäsosa työntekijöistä kertoi, että työpäivän pisin tauko kestää enintään 15 minuuttia.

Tutkimuksen mukaan Suomessa tehdään poikkeuksellisen paljon hybridityötä, jossa suurin osa työntekijöistä pitää usein vain lyhyitä mikrotaukoja.

– Tämä herättää kysymyksen, palaudummeko me töistä? Jos me mennään kohti mikrotaukokulttuuria, että me pidetään tosi lyhyitä taukoja ja ollaan silloinkin helposti puhelimella eikä kohdata kollegoita, pohtii markkinointi- ja viestintäpäällikkö Merja Olari-Sintonen Compass Group Suomesta.

Vaikka monissa maissa on selkeät työaikasäädökset, joiden tarkoituksena on taata työntekijöille säännölliset tauot, todellisuus menee päinvastaiseen suuntaan.