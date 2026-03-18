Varsinais-Suomen maaoikeus on antanut tuomionsa Koivujen kiinteistöriitaan.
Entisen avioparin Helena ja Mikko Koivun pitkään kestäneeseen kiinteistöriitaan Suomessa sijaitsevista kiinteistöistä on saatu maaoikeuden päätös.
Varsinais-Suomen maaoikeus katsoo tuomiossaan, että Turun Kakskerrassa sijaitsevat kiinteistöt kuuluvat Mikko Koivulle.
Koivut ostivat Kakskerran tontin ollessaan naimisissa.
Avioliitto päättyi eroon Yhdysvaltain Minnesotan tuomioistuimen päätöksellä. Tuomiossa käsiteltiin myös parin omistuksia, ja todettiin, että Kakskerran kiinteistöt ja tontti kuuluvat Mikko Koivulle.
Minnesotan tuomioistuimessa todettiin, että pari oli hankkinut tontin yhdessä. Kaksi vuotta sen tontin ostamisen jälkeen Mikko Koivu kuitenkin palkkasi yksinomaan hänen nimissään olevalla lainalla urakoitsijan rakentamaan kiinteistön tontille.
Oikeudessa todettiin riidattomasti, että kiinteistöön kohdistuvat vastuut ylittivät sen arvon.
Helena Koivu ei Minnesotan päätöksessä vaatinut itselleen kiinteistöjä ja siihen liittyviä velkavastuita.
Minnesotan oikeus määräsi kiinteistön kokonaisuudessaan maapohjineen ja rakennuksineen Mikko Koivulle.
Helena Koivu vaati päätöksen kumoamista Varsinais-Suomen oikeudessa sillä perusteella, että Mikko Koivulle oli myönnetty lainhuuto yksin ulkomaisen tuomion perusteella ilman eksekvatuurimenettelyä.
Eksekvatuurimenettely tarkoittaa juridista prosessia, jossa ulkomainen tuomioistuinratkaisu tunnustetaan ja julistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi toisessa valtiossa.
Oikeudenkäyntikulut Helenalle
Varsinais-Suomen maaoikeuden mukaan Minnesotan oikeus on voinut päättää kiinteistöjen ja muun aviovarallisuuden jakamisesta eikä suomalaisella tuomioistuimella ole asiassa toimivaltaa.
Täten oikeuden mukaan kiinteistöt kuuluvat Mikko Koivulle.
Helena Koivu määrättiin korvaamaan Mikko Koivun oikeudenkäyntikulut, hieman alle 4 000 euroa.
Tuomioon voi hakea muutosta.
Koivut tuomittiin avioeroon vuonna 2024. Ex-pari oli oikeudessa viime syksynä, kun Helena Koivua syytettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa varkaudesta, salakatselusta ja kotirauhan rikkomisesta.
Helena Koivu tuomittiin päiväsakkoihin salakatselusta ja kotirauhan rikkomisesta. Syyte varkaudesta hylättiin.
Ex-pariskunnalla on käynnissä vielä kiista lastensa huoltajuuksista.