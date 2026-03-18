PSA-mittaus keski-iässä voi ennustaa eturauhassyöpäriskiä 20 seuraavan vuoden aikana.

Laaja väestöpohjainen kohorttitutkimus viittaa siihen, että yksi PSA-verikoe keski-iässä voi tunnistaa miehet, joilla on hyvin pieni riski sairastua eturauhassyöpään seuraavan 20 vuoden aikana, uutisoi European Medical Journal.

Eturauhasen syöpäsolut tuottavat prostataspesifistä antigeenia eli PSA:ta, jonka pitoisuus suurenee syövän yhteydessä, kertoo Terveyskirjasto. Mitä korkeampi PSA-arvo on, sitä suurempi on eturauhassyövän mahdollisuus.

Tuoreen JAMA Network Open -julkaisussa esitellyn tutkimuksen tulokset tukevat ajatusta, että seulontaa voidaan tehdä yksilöllisemmin.

Korkea PSA liittyi suurempaan syöpäriskiin

Tutkijat analysoivat 2 651 miehen aineiston. Miehet olivat 45–70-vuotiaita ja osallistuivat pitkäkestoiseen saksalaiseen Study of Health in Pomerania (SHIP) -tutkimukseen.

Yli puolella osallistujista (56 prosenttia) lähtötason PSA-arvo oli alle 1,00 ng/ml. Tässä ryhmässä vain reilu 3 prosenttia miehistä sairastui 20 vuoden aikana.

Miehistä, joilla PSA oli 1,00–3,00 ng/ml, sairastui 11,8 prosenttia 20 vuodessa.

Korkeimman riskin ryhmässä, jossa PSA ylitti 3,00 ng/ml, liki 35 prosenttia miehistä sairastui 20 vuoden aikana.

Kolme tärkeintä ennustajaa

Ikä, PSA-pitoisuus ja PSA-tiheys eli PSA-arvo jaettuna eturauhasen tilavuudella olivat johdonmukaisimmat pitkän aikavälin syöpäriskin ennustajat.

Jokainen ikävuosi lisäsi riskiä jonkin verran.

Mitä tämä voi tarkoittaa seulonnoissa?

Tutkijoiden mukaan miehet, joilla PSA-arvo on keski-iässä hyvin matala, voisivat siirtyä pidempiin seulontaväleihin turvallisesti. Tämä voisi vähentää terveydenhuollon kustannusten määrää ilman, että syövän havaitseminen heikkenee.

Toisaalta miehillä, joilla PSA tai PSA-tiheys on korkeampi, tiheämpi seuranta voi olla hyödyllistä.

Oireettomia miehiä ei seulota rutiininomaisesti. Suomen Syöpärekisterin mukaan eturauhasen väestöseulontaa ei suositella yhdessäkään Euroopan maassa sen aiheuttamien haittojen, kuten huomattavan ylidiagnostiikan ja ylihoidon, vuoksi. Näin toimitaan siitäkin huolimatta, että eurooppalaisessa yhteistutkimuksessa havaittiin PSA-testiin perustuvan seulonnan vähentäneen eturauhasen syövän aiheuttamia kuolemia viidenneksellä

Tutkimus oli havainnoiva, mikä rajoittaa syy-seuraussuhteiden varmaa osoittamista.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä, johon sairastuu vuosittain yli 5 000 suomalaismiestä.

Lähteet: JAMA Network Open, European Medical Journal, Terveyskirjasto, Suomen Syöpärekisteri

