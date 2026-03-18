Australialainen entinen tennispelaaja ja nykyinen valmentaja Marinko Matosevic on saanut neljän vuoden toimintakiellon dopingin takia, tenniksen dopingvalvontaa hallinnoiva ITIA kertoo nettisivuillaan.

Matosevicin todettiin syyllistyneen viiteen erilliseen dopingrikkomukseen vuosien 2018 ja 2020 välillä. Hän oli pelaajana käyttänyt veridopingia ja avustanut muita veridopingin käytössä sekä testikäryjen välttelyssä.

Lisäksi Matosevic oli käyttänyt ja pitänyt hallussaan kiellettyä klenbuterolia.

Matosevic kiisti syyllisyytensä ja väitti julkisuudessa ITIA:n tutkintaa korruptoituneeksi ja epäoikeudenmukaiseksi. ITIA kiisti Matosevicin väitteet ja kertoi, ettei Matosevic osallistunut tapauksensa selvittelemiseksi järjestettyyn kuulemiseen.