Yksi päivittäinen tapa voi auttaa nukkumaan paremmin – jo 10 minuuttia päivässä riittää

mies nukkuu
Omiin yöuniin voi tutkimuksen mukaan vaikuttaa positiivisesti liikkumalla edes vähän päivittäin. Kuvituskuva.Shutterstock
Julkaistu 22 minuuttia sitten

Hannakaisa Taskinen

hannakaisa.taskinen@mtv.fi

Pienelläkin liikkumisella voi parantaa unta ja mielialaa.

Texasin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan kuntoilulla voi parantaa unensa laatua. 

Journal of Phsyical Activity & Health julkaistussa tutkimuksessa analystoitiin Texasin yliopiston aktiivisuusrannekeiden dataa useiden kuukausien ajan. Toisin kuin aiemmat tutkimukset, jotka ovat keskittyneet treenin määrään, tässä tutkimuksessa tarkasteltiin nimenomaan sitä, kuinka usein ihmiset kuntoilivat.

– Halusimme tietää, onko sillä väliä, jakaako liikunnan viikon ajalle vai tekeekö kaiken kerralla, kuten viikonloppusoturi, kertoo tutkija, psykologian apulaisprofessori Benjamin Baird yliopiston tiedotteessa.

Viikonloppusoturin termillä viitataan henkilöön, joka esimerkiksi kiireisen arjen vuoksi suorittaa viikon liikuntatavoitteensa viikonlopun aikana.

Jopa 10 minuuttia liikuntaa päivässä riittää

Tutkimus pohjautuu aiempiin havaintoihin, jotka yhdistävät liikunnan syvään uneen. Syvän unen aikana keho palautuu fyysisesti ja henkisesti.

Tutkimuksessa selvisikin, että useammin liikkuneet osallistujat saivat enemmän palauttavaa unta. 

Yllättävää kyllä, liikuntamäärän ei tarvinnut olla kovin korkea: jopa 10 minuuttia kohtalaista tai rasittavaa liikuntaa päivässä riitti vaikuttamaan tutkittujen nuorten aikuisten positiivisiin tuloksiin.

Tutkijatiimi määritteli kohtalaisen tai rasittavan liikunnan sellaiseksi, joka kiihdyttää hengitystä, mutta mahdollistaa silti keskustelun – noin 6 asteikolla 1–10. Jopa kevyt liikkuminen, kuten säännöllinen kävely tai istumista tauottavat seisomishetket, yhdistettiin parempaan unirytmiin ja parempaan mielialaan seuraavana päivänä.

Useammin liikuntaa harrastaneet osallistujat kertoivat myös tuntevansa olonsa energisemmäksi ja vähemmän stressaantuneeksi.

– Aivot tallentavat muistoja, poistavat kuona-aineita ja nollautuvat unen aikana. Parempi uni tarkoittaa parempaa aivojen terveyttä ja mahdollisesti pienempää kroonisten sairauksien ja masennuksen riskiä, sanoo Chris Corral, yksi tutkijoista.

Tutkimuksen pääanti on, että päivittäinen liikunta pieninäkin annoksina voi olla merkittävää.

– Ei tarvitse juosta maratonia. Liikkuminen vähän joka päivä auttaa. Kevytkin liikunta lasketaan. Jonkin tekeminen on parempi kuin ei minkään, Corral kiteyttää.

Lähteet: Texasin yliopisto, Journal of Phsyical Activity & Health

