Kertyneet jäät kannattaa sulattaa pois auton pinnoilta ja pyöränkoteloista. Näin säästää autoa, polttoainetta tai sähköä sekä parantaa turvallisuutta.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Kannattaako autoa välillä sulatella näin talvella?

Vastaus: Kaikki auton lasit ja pinnat pitää aina ennen ajoon lähtöä puhdistaa huolellisesti jäästä ja lumesta. Tästä huolimatta tiettyihin osiin autoa muodostuu herkästi jääkuori tai kiinnittyy jääpaakkuja, jotka saa käytännössä irrotettua – autoa vaurioittamatta – vain sulattamalla.

Sulatus onnistuu näppärästi asioinnin yhteydessä

Auto kannattaakin talvikauden aikana sulatella säännöllisesti. Esimerkiksi kauppakeskusten lämpimät pysäköintihallit tarjoavat tähän oivan mahdollisuuden myös sellaisille auton käyttäjille, joilla ei ole omaa lämmintä tallia tai hallipaikkaa.

Pääsääntöisesti auton huolto- ja korjaustoimien tekeminen kauppakeskusten parkkihalleissa on kielletty – sulattelu, sen sijaan, ei eroa tavallisesta pysäköinnistä, joten se onnistuu luontevasti esimerkiksi kauppareissun tai muun asioinnin ohella.

Vältetään teknisiä vaurioita

Muun muassa tuulilasinpyyhkijöiden ja niiden varsien ympäristöön, tuulilasin ja "konepellin" reunan väliin, kertyy helposti jääkerros. Se voi estää pyyhkijöiden liikkumisen, minkä seurauksena pyyhkijöiden moottori tai moottorit saattavat hajota sekä pyyhkijänvarret vääntyä.

Usein pyyhkijöiden välittömässä läheisyydessä ovat myös ilmanottoaukot. Mikäli jää tukkii ne, häiriintyy ilmanvirtaus autoon sisälle. Tämän seurauksena ikkunat huurtuvat herkemmin ja huurre poistuu huonommin.

Myös erilaiset sähkötoimiset varusteet, kuten oven sisältä esiin työntyvät ovenkahvat, lasinnostimet tai koria vasten kääntyvät sivupeilit, saattavat vaurioitua, jos jää rajoittaa niiden toimintaa.

Turvajärjestelmät toimintakykyisinä

Auton lukuisat turvajärjestelmät, kuten mukautuva vakionopeudensäädin, kaista-avustin, kaistanvaihtovaroitin, törmäysvaroitus, automaattinen hätäjarrutus, ovenavausvaroitin, peruutustutka ja peruutuskamera hyödyntävät erilaisten kameroiden, tutkien ja tunnistimien hankkimaa tietoa.

Kyseisten järjestelmien toiminta heikkenee tai usein jopa kokonaan estyy, jos kamerat, tutkat tai tunnistimet ovat jään tai lumen peitossa. Koska kyseessä on turvallisuuden kannalta olennaisia varusteita, on niiden toimintakyvyn ylläpitäminen tärkeää.

Pyöränkotelot tyhjiksi

Pyöränkoteloihin kertyy paljon lunta ja loskaa. Ne kannattaakin puhdistaa tarvittaessa aina ajon päätteeksi – siis ennen kuin kostea lumi tai sohjo ehtii jäätyä.

Jos puhdistamisen laiminlyö, alkaa pyöränkotelon sisälle kertynyt "tavara" rajoittaa pyörien pyörimistä tai kääntymistä. Mikäli tilanne eskaloituu näin pahaksi, ei myöskään ajonvakautusjärjestelmä kykene toimimaan suunnitellusti. Pahimmillaan tilanne saattaa johtaa pyörän lukkiutumiseen.

Irtoavat jääpaakut ovat vaarallisia

Konepellille, kylkiin tai katolle kertynyt jää vaikuttaa myös auton ilmanvastukseen ja sitä kautta polttoaineenkulutukseen sekä päästöihin.

Ajon aikana irtoava jääpaakku tai -levy voi myös aiheuttaa vakavia vammoja esimerkiksi kevyelle liikenteelle sekä vaurioita paitsi omaan, myös toisten tienkäyttäjien ajoneuvoihin.

Kannattaa sulattaa tarpeen vaatiessa

Paras tapa edellä kuvattujen ongelmien ehkäisemiseksi on auton sulattaminen lumisena ja sohjoisena vuodenaikana säännöllisesti aina, kun siihen aihetta ilmenee ja mahdollisuus tarjoutuu.

Optimaalista olisi, että auto saisi kuivua sulattelun jälkeen kunnolla. Kauppakeskusten parkkihallien lämpötila on usein sen verran alhainen ja ilma kosteaa, että tämä ei kyllä käytännössä niissä onnistu. Niinpä ilman omaa talli- tai hallipaikkaa olevien autoilijoiden pitää tyytyä siihen, että saa sulateltua jäät ja lumet pois, vaikka auto muuten kosteaksi sitten jääkin.

Sulattelun jälkeen pitää tiivisteet ja niiden vastinpinnat kuivata huolellisesti, ettei ovi tai luukut jäädy kiinni, kun auto ajetaan takaisin pakkaseen. Suosittelen myös öljyämään lukkopesät ase- tai lukkoöljyllä.

