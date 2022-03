Auton mukautuvassa vakionopeudensäätimessä on riskinsä: "Yllättävä, odottamaton ja täysin tarpeeton jarrutus"

Vastaus: Mukautuva vakionopeudensäädin on mainio varuste. Sen toimintaan liittyy kuitenkin tiettyjä haasteita, joihin kuljettajan on syytä varautua.

Millaisia riskejä mukautuvan vakionopeudensäätimen käyttöön voi liittyä?

Osassa autoja mukautuva vakionopeudensäädin pitää varsin lyhyttä turvaväliä edellä ajavaan, vaikka etäisyyssäätö olisikin asetettu maksimiin. Vaikka teknisen järjestelmän kyky reagoida edellä ajavan nopeudenmuutoksiin on pääsääntöisesti ihmistä nopeampi, on erityisesti liukkaalla kelillä peräänajon riski olemassa.

Lumisade estää usein toiminnan

Yllättäviä jarrutuksia odottamattomissa paikoissa

Yllättävä, odottamaton ja täysin tarpeeton jarrutus saattaa aiheutua myös vakionopeudensäätimen ennakointitoiminnon virheestä, jonka seurauksena auton käsitys vallitsevasta nopeusrajoituksesta poikkeaa todellisesta rajoituksesta. Tämä on tilanteena sellainen, johon kuljettajan on varsin vaikea varautua ennakolta – ainakaan ensimmäisellä kerralla.

Ohitustilanteessa automaattinen kiihdytys tai jarrutus voi yllättää ikävästi

Onnettomuuden ja provosoitumisen vaara on tällaisissa tilanteissa erittäin suuri. Ongelmalta välttyy parhaiten asettamalla vakionopeudensäätimeen nopeuden, joka on mahdollisimman lähellä todellista ajonopeutta. Jos vakionopeudensäätimeen on kuitenkin unohtunut kovempi nopeus ja edellä kuvatun kaltainen tilanne uhkaa syntyä, on vakionopeudensäädin syytä ottaa pois päältä.