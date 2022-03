Jos autossasi on kaista-avustin, tämä on hölmöintä, mitä voit tehdä

Millaisia riskejä kaista-avustimen käyttöön voi liittyä?

Olennaista on pitää mielessä, ettei kaista-avustinta saa käyttää automaattiohjauksena. Sen tarkoitus on toimia taustalla ja puuttua peliin vasta siinä vaiheessa, kun kuljettajan keskittyminen on syystä tai toisesta herpaantunut. Autoa ohjaa siis yhä kuljettaja.