Suomalaisen Aidon Siiderin Seura SASS toivoo siiderille tiukempaa sääntelyä toisin kuin Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto tiedotti helmikuun lopussa Euroopan komission valmistelevan parhaillaan siiderille EU-tason yhtenäismääritelmiä. Liiton mukaan valmistelussa oleva ehdotus toisi siiderille tiukan, kolmiportaisen luokittelun, joka perustuisi pelkästään käymistuotteessa käytettyyn mehupitoisuuteen.

– On kohtuutonta yrittää ahtaa kaikki eurooppalaiset siiderit samaan muottiin, joka on kopioitu parin maan vanhoista perinteistä. Siideriä on valmistettu innovatiivisesti ja monipuolisesti eri puolilla maanosaa ja nyt byrokratia uhkaa nielaista tämän luovuuden, totesi liiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen tiedotteessa.

EU kaavailee juomille kolmiportaista luokittelua: "Premium cider" 100 % omenamehusta valmistetuille siidereille

"Cider" vähintään 50 % omenamehua sisältäville juomille

"Cider-based drinks" vähintään 20 % omenamehupitoisuuden omaaville juomille

Nyt aiheeseen ottaa kantaa myös Suomalaisen Aidon Siiderin Seura SASS. Toisin kuin Panimoliitto, siideriseura toivottaa tervetulleeksi EU:ssa valmisteilla olevat säännöt. Seuran mukaan niillä suojellaan siiderin asemaa.

Siideriä vai jotain ihan muuta?

SASS vertaa tilannetta siihen, että on laillista myydä sekä omenamehua että tiivisteestä tehtyä juomaa – se vain pitää kertoa selkeästi kuluttajalle. Siideriseura ihmetteleekin, miksei siideriä koskisi sama sääntö.



– Kuluttajalla on oikeus saada tieto raaka-aineen laadusta ja alkuperästä. Kukaan ei kuitenkaan rajoita siiderin kaltaisten tuotteiden ostamista, jos kuluttaja sen valinnan haluaa tehdä, SASS:in puheenjohtaja Zelda Jutila huomauttaa.

Pohjoismaissa suuret juomavalmistajat ovat tehneet siideriksi kutsuttuja juomia, jotka ovat siideriseuran mukaan usein varsin kaukana perinteisestä omenasiideristä. Tuote on voitu tehdä sekoittamalla omenasta käynyttä hedelmäviiniä hiilihapotettuun nesteeseen tai valmistamalla juoma laimentamalla omenamehutiivistettä.

Joissakin tapauksissa mukaan on lisätty pieni määrä suodattamatonta aitoa omenamehua aromin ja suutuntuman vahvistamiseksi. Kokonaisuutena omenan osuus näissä juomissa on kuitenkin jäänyt hyvin vähäiseksi – toisinaan sitä on ollut mukana lähinnä nimellisesti.

Siideriseura jyrähtää: Viranomaisten asia tuoda alalle kuria

Siideriseura muistuttaa, että aito siideri on perinteisillä siiderinvalmistusalueilla aina tehty tuorepuristetusta omenamehusta. Myös SASSin Suomeen lanseeraama aidon siiderin sertifikaatti edellyttää, että suomalainen aito siideri on valmistettu 100-prosenttisesti kotimaisesta tuorepuristetusta omenasta.

– Tuottajien ja siiderinystävien näkemys on, että vaatimus käyttää siiderin raaka-aineena aitoa omenamehua on täysin perusteltu ja tekee oikeutta siiderille, seuran tiedotteessa todetaan.

Moni suomalainen uskoo ostavansa suuren panimon siideriä hankkiessaan pääosin omenapohjaisen, jopa kotimaisista omenoista tehdyn tuotteen. Todellisuudessa omenan osuus voi kuitenkin usein olla hyvin pieni, ja sekin saattaa olla esimerkiksi puolalaista tai kiinalaista tiivistettä. SASSin mukaan kuluttajilla on oikeus tietää tämä.

– On viranomaisten asia tuoda alalle kuluttajansuojan nimissä jotain kuria, SASS jyrähtää.

Katso myös: Miten kävi ananaslonkeroiden makutestissä?

8:09 Halpa vs. kallis -kaksikko maisteli ananaslonkeroita. Mikä juoma voitti sokkotestin?