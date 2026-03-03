



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Miten Suomen pitäisi suhtautua Yhdysvaltain iskuihin? | MTV Uutiset





Miten Suomen pitäisi suhtautua USA:n iskuihin? "Kansainvälisillä säännöillä pyyhitään pöytää" 8:46 Suomen suhtautuminen Yhdysvaltain iskuihin puhutti Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -osiossa. Julkaistu 21 minuuttia sitten Maria Nykänen maria.nykanen@mtv.fi Suomen suhtautuminen Yhdysvaltain toimiin Iranissa puhutti Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -osiossa. Lähi-idässä laajat ilmaiskut jatkuvat neljättä päivää, ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan tulossa on vielä "iso aalto" iskuja. Suomen valtiojohto on tuominnut Iranin vastaiskut Lähi-idän maihin oikeudettomina ja mielivaltaisina. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi Ylellä, että myös Yhdysvallat toimii "perinteisen kansainvälisen lain ulkopuolella", sillä iskuihin ei haettu oikeutusta YK:lta tai liittolaisiltaan. Yhdysvaltojen toimet puhuttivat Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -osiossa. – Kaikki ovat sitä mieltä, että olisi hyvä, jos Iranin terrorismia kylvävä, ja omaa kansaansa tappava hallinto vaihtuisi. Kääntöpuolena kuitenkin on, että kansainväliset säännöt suojaavat Suomen kaltaisia pieniä maita, MTV Uutisten politiikan toimittaja Ossi Rajala katsoo.

– Ymmärrettävästi Suomessakin huolestuttaa nyt se, että kansainvälisillä säännöillä pyyhitään pöytää, eikä niistä paljon välitetä.

– Hyvin diplomaattisia, ja kieli keskellä suuta kommentit ovat olleet, MTV Uutisten politiikan toimittaja Anu Korhonen kuvaili Suomen valtiojohdon reaktioita.

Osa oppositiopoliitikoista on vaatinut Suomea tuomitsemaan Yhdysvaltain iskut. Toisaalta useat Euroopan johtajat, ja muun muassa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ovat korostaneet, että Iran on vuosien ajan tukahduttanut oman kansansa perusoikeuksia, ja on heikentänyt alueellista vakautta, ja kansainvälistä turvallisuutta osoittamalla piittaamattomuutta ydinsulkusopimuksia kohtaan.

Yhdysvallat on perustellut iskuja muun muassa sillä, että se estää Irania kehittämästä ydinasetta, ja edesauttaa iranilaisten kansannousua.

"Ei kaivattaisi ulkopuolista shokkia"

Suomessa huolta on herättänyt myös se, millaisia vaikutuksia Iranin konfliktilla on orastavaan talouskasvuun. Viime vuoden lopulla bruttokansantuote kasvoi pitkästä aikaa maltillisesti, 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Iranin konfliktin vuoksi öljyn hinta on kuitenkin noussut, ja osa ekonomisteista on arvioinut Iranin eteläpuolisen Hormuzinsalmen sulun voivan johtaa vakavaan öljyn hintakriisiin.

– Talouskasvu on vielä niin heikoissa kantimissa, ettei tässä yhtään ulkopuolista shokkia kaivattaisi, Korhonen sanoo.

– Kun kuljetusmaksut nousevat, se voi pitkään jatkuessaan nostaa tavarahintoja, mikä on omiaan ruokkimaan inflaatiota. Inflaatiopiikin iskiessä puolestaan Euroopan keskuspankki joutuisi miettimään koronnostoja. Epävarmuus ei missään nimessä tee hyvä talouskasvulle nyt, kun kotitalouksien pitäisi lähteä kuluttamaan, Korhonen summaa.

Rajala ennakoi, että Iranin konfliktin vaikutus Suomen talouskasvuun jäänee vähäiseksi, jos kriisi ei pitkity.

Politiikan toimittajat puivat myös muun muassa Vihreiden avausta talouskasvuriippuvuuden vähentämiseksi, sekä Suomen onnistumista koronan hoidossa tuoreen THL:n raportin pohjalta.

Katso Huomenta Suomen Politiikan toimittajien ensimmäinen ja toinen osio MTV Katsomosta.

Poliitikan toimittajat -osio Huomenta Suomen lähetyksessä tiistaisin kello 10.05 ja 10.18.

Maria Nykänen MTV Uutiset