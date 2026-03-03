Suomen suhtautuminen Yhdysvaltain toimiin Iranissa puhutti Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -osiossa.
Lähi-idässä laajat ilmaiskut jatkuvat neljättä päivää, ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan tulossa on vielä "iso aalto" iskuja.
Suomen valtiojohto on tuominnut Iranin vastaiskut Lähi-idän maihin oikeudettomina ja mielivaltaisina. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi Ylellä, että myös Yhdysvallat toimii "perinteisen kansainvälisen lain ulkopuolella", sillä iskuihin ei haettu oikeutusta YK:lta tai liittolaisiltaan.
Yhdysvaltojen toimet puhuttivat Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -osiossa.
– Kaikki ovat sitä mieltä, että olisi hyvä, jos Iranin terrorismia kylvävä, ja omaa kansaansa tappava hallinto vaihtuisi. Kääntöpuolena kuitenkin on, että kansainväliset säännöt suojaavat Suomen kaltaisia pieniä maita, MTV Uutisten politiikan toimittaja Ossi Rajala katsoo.