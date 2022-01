Älä roiku vanhoissa opeissa: Tiedätkö, miten toimia, jos nykyauto lähtee puskemaan?

Ajonvakautusjärjestelmästä käytetään usein lyhennettä ESC tai ESP. Kuljettajan on tärkeä tietää, löytyykö se myös omasta autosta. Euroopan unionin alueella myytävissä uusissa autoissa ajonvakautusjärjestelmä on ollut Autoliiton tiedotteen mukaan pakollinen jo yli seitsemän vuotta, mutta jo ennen sitä se oli hyvin yleinen vakiovaruste.

– Ajonvakautusjärjestelmä on varuste, joka pelastaa ihmishenkiä. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että aina järjestelmän puuttuessa auton hallintaan, on kuljettaja jo tehnyt virheitä. Järjestelmän turvallisuusvaikutuksia ei myöskään pidä ulosmitata ajamalla liian kovaa, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo Autoliiton videolla.