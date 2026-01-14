Poliisi pysäytti lumisen auton, jonka kuski kertoi, ettei "ehtinyt" puhdistaa autonsa ikkunoita.

Runsas lumentulo tietää autoilijoille hommia, sillä liikenteeseen ei ole asiaa ilman hyvin puhdistettua autoa. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen muistutti hiljattain, kuinka auto puhdistetaan lumesta oikeaoppisesti.

Vesalainen muistutti, että lumisella kelillä liikkelle lähti vaatii ennakointia ja hieman aikaa.

– Sanoisin, että henkilöauton huolellinen puhdistaminen onnistuu helposti viidessä minuutissa, Vesalainen kirjoitti MTV Uutisten palstallaan.

Vaikka igluautojen riskeistä liikenteessä puhutaan paljon, näkee liikenteessä edelleen autoja, joiden ikkunoita, kattoa tai konepeltiä ei ole asianmukaisesti lumesta puhdistettu.

"Ei oltu edes yritetty puhdistaa"

Lounais-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Anne Lepistö kertoo Facebook-tilillään pysäyttäneensä itse hiljattain tällaisen auton valtatiellä.

– Auton tuulilasi oli apumiehen puolelta ummessa, eikä siitä nähnyt läpi. Muitakaan auton ikkunoita ei oltu edes yritetty puhdistaa, Lepistö ihmettelee.

Autoilijan selitys tilanteelle oli vähintääkin kummallinen: "En mä niitä ikkunoita oo ehtinyt vielä putsata, kun mä lähdin vasta just äsken töistä."

– Rouva alkoi siinä tien päällä puhdistaa autonsa ikkunoita lumesta ja jäästä. Tämän jälkeen matka jatkui turvallisemmissa merkeissä, Lepistö kertoo.

Poliisi huomauttaa, että auto pitää puhdistaa lumesta kaikkialta, niin ikkunoista, sivupeileistä katolta, konepelliltä ja muilta pinnoilta, ennen liikenteeseen lähtöä.

– Muistutan, että ajoneuvosta pitää nähdä kunnolla ulos niin eteen, sivuille kuin taaksepäinkin.

