Hyppäsimme ammattilaisen kyytiin selvittämään, mitä jokaisen autoilijan on syytä ottaa huomioon talviliikenteessä.
Autoilijan kannattaa ennakoida talviset olosuhteet, sillä lumi ja jäiset tienpinnat saattavat tehdä ajamisesta haastavaa.
Lähdimme Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalaisen kanssa tien päälle selvittämään, mitä jokaisen autoilijan on syytä ottaa huomioon talviliikenteessä.
Vesalainen kertoo, että yksi yleisimmistä talviautoiluun liittyvistä kysymyksistä on, kannattaako ajaa jäiseen tai lumiseen pintaan muodostuneissa ajourissa vai niiden vieressä.
– Jos ajourat ovat oikein syvät ja niissä on korkeat, terävät reunat, silloin on järkevää ajaa uran pohjalla, Vesalainen sanoo.
"Merkki siitä, että ennakoinnissa on tehty virhe"
Myös lumisateen jälkeen irtolunta saattaa olla kaikkialla muualla paitsi ajourissa, ja silloin on Vesalaisen mukaan ehdottomasti turvallisempaa ajaa urissa.
– Heti lumisateen jälkeen keli voi olla aika pöpperöinen niin, että käytännössä irtolunta on kaikkialla muualla paitsi ajourissa. Jos rengas osuu uran sivuun ja menee höttöiseen lumeen, lumi saattaa imaista koko auton ojan puolelle, Vesalainen varoittelee.
Jos urien reunat ovat loivat, voi mutkissa ajaa Vesalaisen mukaan oikeaa ajolinjaa, vaikka se kulkisi urien ulkopuolella. Näin syntyy vähitellen uusi ura oikealle paikalle.
Huonoissa ajo-olosuhteissa on syytä pitää kunnollista turvaväliä ja muistaa ennakointi.
– Muistetaan hiljentää ajoissa ja riittävästi, ettei tule ikäviä yllätyksiä. Aina kun ABS-jarrut joutuvat toimimaan, se on merkki siitä, että ennakoinnissa on tehty virhe.
Lumiselta sivutieltä päätielle siirryttäessä on hyvä pyrkiä ajamaan niin, ettei tarvitse pysähtyä lumeen. Myös ryhmityskaistalla tai hidastuskaistalla ajo-olosuhteet voivat muuttua täysin. Katso ammattilaisen vinkit talviajoon yllä olevalta videolta!