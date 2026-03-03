Asian ytimessä -ohjelmassa pureudutaan tänään Yhdysvaltojen ja Israelin Iraniin kohdistaman hyökkäyksen taloudellisiin seurauksiin.
Sotatoimien jatkuminen Lähi-idässä ja sitä kautta konfliktin pitkittyminen johtaisi pahimmillaan pitkäaikaisiin taloudellisiin vaikutuksiin.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi sunnuntaina CNN:n haastattelussa sodan jatkuvan ainakin neljästä viiteen viikkoa. Maanantaina hän lisäsi, että hyökkäyksen ”iso aalto” on vasta tulossa.
Iran, joka on vastannut iskemällä Israeliin sekä Lähi-idän eri maissa sijaitseviin Yhdysvaltojen sotilastukikohtiin, ilmoitti eilen sulkeneensa maailman tärkeimmän öljyreitin, Hormuzinsalmen.