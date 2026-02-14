



Autoilija, toimitko näin hiihtolomareissulla? Loppuviikko voi yllättää ikävästi Järkevällä autonkäytöllä ja oikeilla varusteilla selviää hiihtolomamatkasta varmimmin ongelmitta. Autoliitto Julkaistu 14.02.2026 11:45 Teppo Vesalainen teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi Talvilomaviikolla moni suuntaa Pohjois-Suomen hiihtokeskuksiin, joissa olosuhteet saattavat olla totuttua arktisemmat ja auton käyttö tavanomaisesta poikkeavaa. Näillä vinkeillä selviät lomasta todennäköisimmin ongelmitta. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Miten välttää auton akkuongelmat hiihtolomamatkalla? Vastaus: Pitkään odotetun talvilomaviikon koittaessa moni perhe suuntaa Pohjois-Suomen hiihtokeskuksiin. Mökin ollessa 10 minuutin matkan päässä hiihtohissin ala-asemasta tai hiihtoladusta ei ole mitenkään tavatonta, että autoa tulee lämmitettyä polttoainetoimisella lisälämmittimellä puoli tuntia mökin pihassa ja saman verran laskettelukeskuksen parkkipaikalla, ennen paluumatkaa takaisin mökille. Ajomatkalla vielä tyypillisesti lämmitetään istuimia, tuulilasia, rattia, takalasia ja peilejä omilla sähkölämmittimillään. Mikäli tällä samalla kaavalla edetään useita päiviä, on loppuviikolla tilanne valitettavan usein se, ettei akussa enää olekaan riittävästi virtaa auton käynnistämiseksi.

12 voltin akku on autojen akilleen kantapää kovilla pakkasilla – käyttövoimasta riippumatta.Autoliitto

Kylmä akku ei vastaanota virtaa

Pakkaskeleihin liittyvä keskeinen autoiluhaaste käyttövoimasta riippumatta on, että kylmä akku ei kykene vastaanottamaan laturin tai DC/DC-muuntimen tuottamaa virtaa. Vaikka auton moottoria ja sisätiloja esilämmitetään, ei sillä ole olennaista vaikutusta akun lämpötilaan.

Kun autoa lämmitetään polttoainetoimisella lisälämmittimellä, ottavat se ja lämmityslaitteen puhallin virtaa auton akusta. Lyhyellä matkalla kylmä akku ei kuitenkaan ehdi latautua juuri yhtään. Näin ajaudutaan uudellakin akulla helposti tilanteeseen, että auto ei enää käynnisty.

Polttoainetoiminen lisälämmitin ottaa virtaa auton akusta. Sen tuottama lämpö siirretään matkustamoon usein – niin ikään akusta virran ottavaa – auton lämmityslaitteen puhallinta hyödyntäen.Autoliitto

Erinomainen apu ongelmaan on jälkiasenteinen akkulämmitin, joita on sekä verkkovirtakäyttöisiä että auton omaa latausjärjestelmää hyödyntäviä. Tällaisten lämmittimien hinnat ovat tyypillisesti reilun satasen – toki päälle tulee lisäksi asennuskustannus.

Ennen asennusta on kuitenkin syytä varmistaa, vaikuttaako laitteen asentaminen takuun, huoltosopimuksen tai muun sellaisen voimassaoloon. Lämmin akku kykenee varautumaan paremmin lyhyemmilläkin matkoilla, jolloin ongelmilta vältytään varmimmin.

Auton latausjärjestelmästä virtansa ottavan akkulämmittimen lämmitysvastus ja akun kylkeen tuleva lämpöeriste.Autoliitto

Mikään varuste ei korvaa maalaisjärjen käyttöä

Vaikka autossa olisikin akkulämmitin, kehotan kuitenkin välttämään toistuvasti sitä, että autolla ajetaan selvästi vähemmän aikaa kuin sitä on polttoainetoimisella lisälämmittimellä lämmitetty.

Kovien pakkasten aikaan suosittelen myös kytkemään erilaiset saatto- ja tervetulotoivotusvalot sekä sivupeilikoteloiden kääntötoiminnon pois päältä sekä käyttämään mukavuusvarusteita, kuten ratin- ja penkinlämmittimiä, harkiten.

Akkuongelmat ovat tyypillinen tiepalveluavustuksen aiheuttaja kovilla pakkasjaksoilla.Autoliitto

Takalasin-, tuulilasin- ja peilien lämmittimet ovat turvallisuusvarusteita, joita on tietenkin syytä tarvittaessa käyttää. Niitäkään ei kuitenkaan kannata pitää turhaan päällä virtaa kuluttamassa silloin, kun todellista tarvetta käytölle ei enää ole.

