Talvilomaviikolla moni suuntaa Pohjois-Suomen hiihtokeskuksiin, joissa olosuhteet saattavat olla totuttua arktisemmat ja auton käyttö tavanomaisesta poikkeavaa. Näillä vinkeillä selviät lomasta todennäköisimmin ongelmitta.
Kysymys: Miten välttää auton akkuongelmat hiihtolomamatkalla?
Vastaus: Pitkään odotetun talvilomaviikon koittaessa moni perhe suuntaa Pohjois-Suomen hiihtokeskuksiin.
Mökin ollessa 10 minuutin matkan päässä hiihtohissin ala-asemasta tai hiihtoladusta ei ole mitenkään tavatonta, että autoa tulee lämmitettyä polttoainetoimisella lisälämmittimellä puoli tuntia mökin pihassa ja saman verran laskettelukeskuksen parkkipaikalla, ennen paluumatkaa takaisin mökille.
Ajomatkalla vielä tyypillisesti lämmitetään istuimia, tuulilasia, rattia, takalasia ja peilejä omilla sähkölämmittimillään.
Mikäli tällä samalla kaavalla edetään useita päiviä, on loppuviikolla tilanne valitettavan usein se, ettei akussa enää olekaan riittävästi virtaa auton käynnistämiseksi.