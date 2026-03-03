Zelenskyi ja Von der Leyen keskustelevat tänään.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen keskustelee tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa Ukrainan läpi kulkevan Druzhba-öljyputken tilanteesta. Öljytoimitukset putken kautta Unkariin ja Slovakiaan ovat olleet poikki tammikuun lopusta lähtien. Ukrainan mukaan putki vaurioitui tuolloin Venäjän iskussa.



Unkari ja Slovakia ovat syyttäneet Ukrainaa viivyttelystä öljytoimitusten aloittamisessa uudelleen.



Unkari on estänyt öljyputkikiistaan vedoten Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketin ja uusimpien Venäjää vastaan suunnattujen pakotteiden hyväksymisen EU:ssa.