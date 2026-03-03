Jalkapallon megatähti Cristiano Ronaldo on lähtenyt Saudi-Arabiasta, uutisoi brittimedia Daily Mail.

Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa perheineen asusteleva Ronaldo lensi Madridiin maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa.

Iran teki drooni-iskuja Riadiin Ronaldon poistumisen aikoihin vastaiskuna Yhdysvaltojen ja Israelin viime lauantaina aloittamiin sotatoimiin. Yhdysvaltain suurlähetystössä Riadissa syttyi tulipalo varhain tiistaina sen jälkeen, kun rakennukseen oli tehty drooni-isku.



Ronaldo, 41, on edustanut riadilaista Al-Nassria vuoden 2023 alusta. Seura maksaa hänelle viikossa reilut 550 000 euroa. Tällä kaudella 22:ssa Saudi-Arabian pääsarjaottelussa on syntynyt 21 maalia.



Portugalilaistähden sopimus Al-Nassrissa kestää kesään 2027 asti. Hän metsästää edelleen ensimmäistä Saudi-Arabian pääsarjamestaruutta.