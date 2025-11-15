Takavuosina autojen nokalla näki usein erilaisia pahviviritelmiä. Maskipeiton käyttö on järkevää yhä edelleen, mutta lisääntynyt – ja entistä monimutkaisempi – tekniikka edellyttää juuri kyseiseen automalliin tarkoitettua suojaa.

Kysymys: Kannattaako autoon hankkia maskipeitto?

Vastaus: Suomen talvessa lentävät kura, lumi ja kivet. Maskipeitto estää tehokkaasti kaikkia niitä pääsemästä moottoritilaan. Näin moottoritila ja siellä olevat liittimet ja tunnistimet säilyvät puhtaampina. Sähköosiin päässyt suolakura on omiaan edesauttamaan korroosiota ja hapettumista, jotka puolestaan poikivat kontaktihäiriöitä ja saattavat näin vaikuttaa eri järjestelmien toimintaan – ennemmin tai myöhemmin.

Vetinen lumi tai loska saattaa maskin läpi päästyään myöhemmin jäätyä ja aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriöitä esimerkiksi sähköisesti toimivaan säleikköön, joita on osassa autoja säätelemässä moottoritilaan pääsevän ajoviiman määrää. Jos loska jäätyy säleisiin, estää se niitä liikkumasta, ja vaurioita – tai ainakin vikakoodeja ja häiriövaloja – tulee herkästi automatiikan yrittäessä väkisin vääntää säleikköä toiseen asentoon.