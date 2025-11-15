Maskipeiton käytöllä saavutetaan monta etua.Autoliitto
Julkaistu 15.11.2025 12:02
Takavuosina autojen nokalla näki usein erilaisia pahviviritelmiä. Maskipeiton käyttö on järkevää yhä edelleen, mutta lisääntynyt – ja entistä monimutkaisempi – tekniikka edellyttää juuri kyseiseen automalliin tarkoitettua suojaa.
Kysymys: Kannattaako autoon hankkia maskipeitto?
Vastaus: Suomen talvessa lentävät kura, lumi ja kivet. Maskipeitto estää tehokkaasti kaikkia niitä pääsemästä moottoritilaan. Näin moottoritila ja siellä olevat liittimet ja tunnistimet säilyvät puhtaampina. Sähköosiin päässyt suolakura on omiaan edesauttamaan korroosiota ja hapettumista, jotka puolestaan poikivat kontaktihäiriöitä ja saattavat näin vaikuttaa eri järjestelmien toimintaan – ennemmin tai myöhemmin.
Vetinen lumi tai loska saattaa maskin läpi päästyään myöhemmin jäätyä ja aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriöitä esimerkiksi sähköisesti toimivaan säleikköön, joita on osassa autoja säätelemässä moottoritilaan pääsevän ajoviiman määrää. Jos loska jäätyy säleisiin, estää se niitä liikkumasta, ja vaurioita – tai ainakin vikakoodeja ja häiriövaloja – tulee herkästi automatiikan yrittäessä väkisin vääntää säleikköä toiseen asentoon.
Koska maskipeitto estää hyistä ajoviimaa pääsemästä moottoritilaan, vältytään myös muunkinlaisilta suorilta ja epäsuorilta jäätymisongelmilta sekä niiden aiheuttamilta vikakoodeilta ja häiriövalojen syttymisiltä varmemmin.
Kaduille levitetty hiekoitussepeli tarttuu talvirenkaiden lamelleihin. Lamelleihin tarttuneet kivet irtoavat herkästi esimerkiksi kiihdytettäessä tai nopeita ohjausliikkeitä tehtäessä. Irrotessaan lamellista kivi sinkoutuu kohti takana ajavaa lentäen usein tämän tuulilasiin tai konepeltiin – mutta myös maskisäleikön läpi syyläriin tai ilmastoinnin lauhduttimeen.
Kiveniskujen määrää voi vähentää pitämällä riittävää turvaväliä edellä ajavaan. Lisäksi syyläriä ja ilmastoinnin lauhdutinta saa suojattua käyttämällä asiallista maskipeittoa.
Nopeuttaa lämpenemistä – hidastaa jäähtymistä
Maskipeittoa käyttämällä moottori lämpenee normaaliin käyntilämpötilaansa nopeammin, koska maskipeitto vähentää ajoviiman jäähdyttävää vaikutusta. Näin säästetään polttoainetta ja moottoria sekä vähennetään päästöjä. Koska moottori lämpenee nopeammin, saadaan myös autoon sisälle lämpöä nopeammin. Tämä ehkäisee ikkunoiden huurtumista ja näin ollen parantaa ajamisen turvallisuutta. Samalla myös matkustusmukavuus paranee.
Tämän päivän autoissa on myös tehdasasenteisia polttoainekäyttöisiä lisälämmittimiä, jotka käynnistyvät automaattisesti tarvittaessa myös ajon aikana, mikäli moottori ei kykene ylläpitämään optimaalista käyntilämpötilaa. Usein kuljettaja ei itse edes välttämättä huomaa tätä. Käydessään lämmitin kuluttaa polttoainetta ja aiheuttaa päästöjä. Maskipeittoa käyttämällä lämmittimen ajonaikainen käyntitarve saadaan minimoitua.
Moottorin sammuttamisen jälkeen asianmukaisella maskipeitteellä eristetty moottoritila pitää lämmön paremmin eli moottori jäähtyy hitaammin. Näin esimerkiksi kauppareissun jälkeen paluumatkalle saatetaan päästä lämpimällä tai haalealla moottorilla kylmän sijaan. Kyseessä on pieni asia, mutta silläkin on vaikutusta turvallisuuteen, mukavuuteen ja taloudellisuuteen – ympäristöasioita unohtamatta.
Mikä tahansa pahvinpala ei tule kysymykseen
Autoissa on nykyään valtavasti erilaisia tutkia, kameroita, tunnistimia ja antureita, joiden olemassaolo on huomioitava maskipeittoa valmistettaessa ja asennettaessa, jotta kaikki järjestelmät säilyvät toimintakykyisinä. Näin ollen suosittelen unohtamaan entisaikojen pahviviritykset ja panostamaan laadukkaaseen, kyseiseen automerkkiin ja -malliin suunniteltuun maskipeittoon.
Tärkeää on myös selvittää käyttöohjekirjasta tai merkkihuollosta, onko asiallisen maskipeiton käyttämiselle esteitä. Itse asiassa, osassa autoja maskipeiton käyttöä jopa edellytetään tietyn pakkaslukeman jälkeen.
Olennaista on muistaa poistaa maskipeitto, kun sen käytölle ei enää ole perustetta ulkoilman lämpötilan asettuessa pysyvästi plussan puolelle. Tietyt maskipeittomallit pitää poistaa hetkellisesti myös autopesuun ajettaessa.
