Surkean testikauden ajanut F1-talli Aston Martin ei välttämättä kisaa kauden avausosakilpailussa Australiassa.

Lukuisien moottoririkkojen takia Aston Martinin ajot Bahrainin talvitesteissä jäivät vähiin.

Aston Martinin uudet Honda-voimayksiköt ovat osoittautuneet niin epäluotettaviksi, että talli joutuu jo miettimään osien säästämistä kauden varalle.

Honda on myöntänyt, että V6-moottorin tärinä on aiheuttanut ongelmia hybridimoottorin akuston kanssa. Mediatietojen mukaan Aston Martin ei ole vikojen takia päässyt vielä lainkaan kehittämään suorituskykyään.

Melbourneen Aston Martin aikoo kylläkin saapua, mutta vain täyttääkseen aika-ajojen 107 prosentin säännön, jossa riittävä kierrosaika oikeuttaa osallistumisen kilpailuun. Tällä toimenpiteellä tiimi pystyisi välttämään Concorde-sopimuksessa määritellyn sakkorangaistuksen.

Kisassa Aston Martinin kuljettajat Fernando Alonso ja Lance Stroll kurvaisivat todennäköisesti varikolle heti alkukierrosten jälkeen. Näin brittitalli voisi säästää moottoriosiaan kauden myöhempään vaiheeseen, kunnes ongelma saadaan ratkaistua.