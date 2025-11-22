



Autoilija! Älä anna talvimyräkän yllättää, vaan toimi näin Sääennusteita kannattaa seurata ennen liikenteeseen lähtöä. ullstein bild - Sven Simon / All Over Press / kuvituskuva Julkaistu 22.11.2025 12:15 Teppo Vesalainen teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi Tulevista keliolosuhteista on järkevää muodostaa mielikuva jo etukäteen ja huomioida ne muun muassa päivän ohjelmaa ja aikataulua suunnitellessa. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Miten autoilijan tulisi varautua talven lumimyräköihin? Vastaus: Usein talviajosta puhuttaessa näkee painotettavan ennakoinnin merkitystä. Se on hyvä, koska asia on tärkeä. Olennaista on kuitenkin huomata, että ennakoida pitää myös jo ennen ajoon lähtöä, sen sijaan, että ennakoitaisiin pelkästään ajon aikana. Keskeisiä ennakointitoimia ovat esimerkiksi auton kunnosta huolehtiminen, sen käyttöön perehtyminen sekä säätiedotusten huomioiminen omaa liikkumista ja aikataulua suunnitellessa. Autoon on myös tärkeää varata tiettyjä talvivarusteita, joista kirjoittelinkin tällä samaisella palstalla pari viikkoa sitten.





Huolehtimalla autosta säntillisesti saa edesautettua sen käyttövarmuutta ja turvallisuutta verrattuna sellaiseen autoon, jonka huoltoja on laiminlyöty. Tärkeää on myös, että autossa on alla hyvät talvirenkaat ja sen valot toimivat – valoja tulisi myös käyttää oikein.

Lumimyräkässä kaikkeen kuluu aikaa totuttua enemmän

Sääennusteita on tärkeää seurata. Jos oma työ mahdollistaa etätöiden tekemisen, kannattaa keliolosuhteiltaan haasteellisina päivinä jäädä kotiin. Näin ei tarvitse liikkua vaativissa keliolosuhteissa ollenkaan.

Jos tien päälle on kuitenkin lähdettävä, on syytä pitää mielessä muutama olennainen asia aikataulua suunnitellessa:

Auton huolellinen puhdistaminen lumesta ja jäästä ottaa oman aikansa eli liikkeelle ei pääse yhtä nopeasti kuin kevään, kesän ja syksyn aikana on tottunut. Vaikka autoa ja sen sisätiloja esilämmittäisi, jää varsinkin lumisateella auton päälle vielä reilusti puhdistettavaa. On myös mahdollista, että kotiportilla on aurausvalli tai pihassa lunta, jotka on kolattava pois ennen kuin pääsee liikkeelle.

Kun lunta sataa lyhyessä ajassa paljon, on liikenteen keskinopeus varmasti totuttua alhaisempi. Myös erilaiset häiriötilanteet, kuten kiinnijuuttumiset tai kolarit, ovat enemmän kuin todennäköisiä ja ruuhkauttavat liikennettä aiheuttaen viivästystä kaikille ongelmapaikkaa ohittaville autoilijoille.

Viivästystä on odotettavissa myös perillä kohteessa: osa pysäköintipaikoista saattaa olla auraamatta ja näin ollen pois pelistä.

Myös kaduilta aurattua lunta välivarastoidaan pysäköintiruutuihin odottamaan pois kuljettamista, mikä omalta osaltaan verottaa pysäköintipaikkojen määrää. Ei siis ole mitenkään tavatonta, että sopivaa parkkipaikkaa joutuu lumikaaoksessa etsimään totuttua kauemmin ja usein se lopulta löytyy tavanomaista pidemmän kävelymatkan päästä varsinaisesta kohteesta.

Aikatauluun tarvitaan siis reilusti väljyyttä eli niin sanottua kelivaraa.

Alla olevalla videolla näytetään, miten irrotat lumipenkkaan jumittuneen auton. Juttu jatkuu videon alla.

1:27 Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen näyttää, miten toimia, jos auto jää lumipenkkaan kiinni.

Onhan valojen toimintaperiaate ja katkaisijat hallussa?

Auton käyttäjän tulee tutustua juuri kyseisen auton valojen toimintaperiaatteeseen. Lumisateessa tai lumen pöllytessä on käytettävä ajovaloja ja takavaloja. Valitettavan usein näkee autoja, joissa haasteellisissakin olosuhteissa palavat vain huomiovalot. Ongelma maksimoituu niissä autoissa, joissa takavalot eivät pala huomiovaloilla ajettaessa.

Moni kuljettaja tuntuu luottavan liiaksi automatiikkaan pitämällä valokatkaisijan "Auto" -asennossa. Tällöin auton periaatteessa pitäisi vaihtaa tarvittaessa huomiovaloilta ajovaloille ja sytyttää samalla myös takavalot. Näin ei kuitenkaan läheskään aina tapahdu.

Automatiikkaa ohjataan monesti hämärätunnistimella tai lasinpyyhkijöiden käytöllä. Usein on kuitenkin niin, ettei lumisateessa – tai sen jälkeen – ajettaessa ole pimeää eikä pyyhkijöitäkään tarvita. Tästä auton järjestelmä päättelee, että huomiovalot ilman takavaloja ovat oikea ratkaisu, vaikka todellisuudessa näin ei todellakaan ole. Kuljettajan tulisikin varmistaa ajo- ja takavalojen palaminen tilanteessa kuin tilanteessa valitsemalla valokatkaisijasta "Ajovalot päällä" -asento.

Lumen pöllytessä saattaa olla tarve tehostaa auton havaittavuutta taaksepäin takavaloja kirkkaammalla takasumuvalolla. Kuljettajan on tärkeää tiedostaa takasumuvalon olemassaolo ja perehtyä sen käyttöön.

Hyvä nyrkkisääntö takasumuvalon käyttöön on, että jos itsellä on esimerkiksi pöllyävän lumen vuoksi ongelmia erottaa edellä ilman takasumuvaloa ajava, painii takana ajavan auton kuljettaja mitä todennäköisemmin saman ongelman kanssa.

Vasta vähintään neljän sekunnin ajoetäisyyttä voi kutsua turvaväliksi

Haasteellisissa keliolosuhteissa riittävän ajoetäisyyden sekä alhaisen nopeuden merkitykset korostuvat.

Edellä ajavaan olisi syytä pitää etäisyyttä vähintään neljä sekuntia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun edellä ajava ohittaa tietyn valitun kiintopisteen, aletaan laskea rauhallisesti neljään. Vasta sen jälkeen saa itse aikaisintaan olla samaisen kiintopisteen kohdalla.

Suurin sallittu nopeus on eri asia kuin turvallinen tilannenopeus

Nopeusrajoitus kertoo suurimman sallitun nopeuden hyvissä olosuhteissa. Kelin ollessa haasteellinen tämä on usein aivan liian paljon. Nopeutta alentamalla saa aikaa havainnointiin, arviointiin, ajatteluun ja toimintaan. Olennaista on myös pitää mielessä, että auto pitää pystyä pysäyttämään näkyvissä olevalla tien osalla.

Kovassa lumipyryssä ajettaessa ohittaminen on erityisen vaarallista, koska ohituskaistat ovat myräkkäkelillä usein varsinaista ajokaistaa lumisempia. Lumisella kaistalla auton hallinta on vaikeampaa. Sen lisäksi ohittaja pöllyttää ohituskaistalla olevaa lunta tai roiskuttaa sohjoa ainakin ohitettavan päälle vieden heiltä hetkellisesti näkyvyyden käytännössä lähes täysin.

Vastaavasti hidastus- tai ryhmityskaistat ovat ohituskaistojen tavoin vähemmän ajettuja ja ne saatetaan myös aurata muuta tieosuutta myöhemmin. Ennen lumiselle hidastuskaistalle tai vastaavalle siirtymistä onkin nopeutta pudotettava tuntuvasti, jotta auto pysyy hallinnassa myös sen pöperöissä.

Oma riskinsä liittyy myös kaistojen väliin jäävään niin sanottuun keskivalliin, jota ylittäessä auton hallinnan menettää helposti.

Jarrutusenergian talteenotto pois päältä ajokelin heikentyessä

Sähköautoissa oman haasteensa liukkaalla talvikelillä tuo jarrutusenergian talteenotto eli rekuperaatio. Ennen liikkeellelähtöä haasteellisissa olosuhteissa on kuljettajan tärkeää ottaa rekuperaatio pois päältä, jotta auto rullaisi vapaasti kuljettajan nostaessa kaasupolkimen ylös, sen sijaan, että auto jarruttaisi moottorilla. Voimakkaassa moottorijarrutuksessa pito saattaa murtua vetävistä pyöristä johtaen auton hallinnanmenetykseen.

Mikäli rekuperaatiotason säätö nollaan ei ole kyseisessä autossa mahdollista, on sen voimakkuus kuitenkin vaativissa keliolosuhteissa tärkeää säätää mahdollisimman pieneksi. Jos autossa ei ole varsinaista rekuperaation voimakkuussäätöä, saatetaan lähes toivottuun lopputulokseen päästä myös ajoprofiilin valinnalla tai kytkemällä yhden polkimen ajo pois käytöstä.

Harkintakykyä ja varovaisuutta tarvitaan

Auton kuljettaminen on aina tarkkuutta, huolellisuutta ja vastuuntuntoisuutta edellyttävä tehtävä. Edellä mainittujen ominaisuuksien merkitys korostuu, mitä huonommaksi keli muuttuu.

Usein myräkkään liittyy puuskainen tuuli. Onkin tärkeää, että kuljettaja pitää koko ajan tukevasti kiinni ohjauspyörästä. Näin todennäköisyys, että vaikkapa tuuli tempaisisi auton kuljettajan hallinnasta penkkaan tai vastaantulevien kaistalle, pienenee.

Maantienopeuksissa, tien ollessa sohjoinen tai luminen, on viisautta pysytellä tien pintaan muodostuneissa ajourissa. Mikäli yksikin pyörä hairahtaa urien vieressä olevaan lumi- tai sohjohöttöön, imaisee se varsin herkästi koko auton

Välttyäkseen varmimmin onnettomuuksilta, jokaisen kuljettajan pitäisikin kääntää ajo- ja ajattelutapansa riittävän ajoissa talviajomoodiin.

