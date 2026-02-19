Tutkimushanke pyrkii selvittämään, miten raskaan kaluston liikenneturvallisuutta voidaan parantaa liukkaissa ja vaihtelevissa talviolosuhteissa.

Pudasjärvellä kerättiin hiljattain uutta ja tärkeää tietoa raskaan liikenteen jarrutusmatkoista, jota esiteltiin Huomenta Suomessa torstaina.

Yllä oleva video näyttää, miten erilaiset raskaan liikenteen ajoneuvot ja myös henkilöauto käyttäytyvät, kun alusta on kiillotettua jäätä.

Pudasjärven jarrutusmatkatestit olivat osa Safetrucks-tutkimushankkeen testitapahtumaa.

Kerätyn datan avulla esimerkiksi Ilmatieteenlaitos pystyy parantamaan varoitusjärjestelmäänsä, joka on suunnattu raskaan liikenteen kuljettajille, kertoo Ilmatieteenlaitoksen vanhempi tutkija Marjo Hippi.

– Kuljettajilla on näyttöpääte hytissä, ja Ilmatieteenlaitoksen data antaa siihen varoituksia. Eli jos on tilanne, että jarrutusmatkat ovat pidentyneet tai selvästi pidentyneet, siitä tulee indikaattori päätelaitteelle.

Nokian Raskaat Renkaat -yrityksen tuotepäällikkö Teppo Siltanen kertoo, että kuluneet renkaat voivat joissain sääoloissa pidentää jarrutusmatkan jopa puolitoistakertaiseksi.

Henkilöauton pysähtymismatka taas on noin puolet täysperävaunun vastaavasta, Siltanen avaa.

– Tukkirekalla 80 kilometrin tuntivauhdista pysähtymismatka oli testissä parisataa metriä.

Katso testitulokset videolta yltä!

