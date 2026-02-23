Poliisin pysäyttämä auto oli liki kauttaaltaan lumen peitossa.
Lounais-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Anne Lepistö kertoo Facebookissa poliisin vastaan tulleen useita lumisia autoja eilen sunnuntaina.
Lepistö jakoi kuvan eräästä igluautosta.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Kuvan auto on kauttaaltaan lumen peitossa lukuun ottamatta pientä lumesta vapaata aukkoa tuulilasissa kuljettajan kohdalla.
– Tämän auton kuljettaja ei voinut välttyä sakolta ja väliaikaiselta ajokiellolta, Lepistö kirjoittaa.
Poliisi muistuttaa, että ajonuevo on puhdistettava lumesta ja jäästä ennen liikkeelle lähtöä.