Löytyykö jo? Nämä varusteet autossa pitää nyt olla 1:00 Katso videolta, mitä jokaisen takakontista pitäisi talvella löytyä. Julkaistu 08.11.2025 11:33 Teppo Vesalainen teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi Lumeen, kylmyyteen ja pimeyteen on syytä varautua jo etukäteen. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Miten auto tulisi varustaa talvea silmällä pitäen? Vastaus: Ensi viikon loppupuolelle on ainakin tätä juttua kirjoittaessani luvattu lumisateita tänne eteläisempäänkin Suomeen. Näin ollen on korkea aika vaihtaa alle talvirenkaat, jos sitä ei ole vielä tehnyt, sekä tarkastaa, että autossa on mukana muutenkin asiallinen talvivarustus. Lue myös: Yksi päivä herätti renkaanvaihtajat: "Hyvinkin kovaa tahtia on sen jälkeen vaihdettu" Millaista säätä paikkakunnallesi luvataan? Katso





Asialliset välineet lumen- ja jäänpoistoon

Lumiharjaa valitessa kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa sen varren pituuteen, jotta lyhyempikin autonkäyttäjä ylettyy tarvittaessa harjaamaan lumet auton katon keskivaiheiltakin.

Tarpeettoman pitkävartista harjaa ei kuitenkaan kannata hankkia, koska sellaisen säilyttäminen varsinkin pienemmässä autossa on haasteellisempaa.

Lumiharja on syytä pakata auton kyytiin jo ennen talven ensimmäistä lumisadetta.Autoliitto

Lumiharjan lisäksi kannattaa varata laadukas erillinen skrapa, joka mahdollistaa tehokkaan jäänpoiston lasipinnoilta.

Laadukas muoviskrapa on ystävällisempi lasin reunojen kumitiivisteille kuin metalliskrapa.Autoliitto

Välillä saattaa olla tilanteita, että auton ja ajokaistan välistä pitää kaivaa pois aurausvalli. Tällöin, sekä hankeen kiinni juututtaessa, lumilapiosta on apua. Autokäyttöön kannattaakin hankkia rakenteeltaan järeä, mutta näppärästi kokoontaittuva lapiomalli, joka kestää myös jäisen aurausvallin hakkaamisen.

Autolapion pitää olla järeä, mutta silti mahtua pieneen tilaan.Autoliitto

Näy ja näe

Talven pimeydessä turvallisuutta lisää olennaisesti se, jos kuljettajalle ja kaikille matkustajille löytyisivät heijastinliivit. Ne kannattaa sijoittaa autossa matkustamoon sisälle niin, että niiden pukeminen on mahdollista jo ennen autosta ulos tuloa. Esimerkiksi ovilokerot tai etuistuimien selkänojien takapuolella olevat istuintaskut ovat erinomaisia paikkoja heijastinliivien säilyttämiseen.

Ovilokerot ovat oivallinen paikka heijastinliiveille.Autoliitto

Pimeydessä tarvitaan myös valoa, eli on aika joko ladata akut tai uusia paristot autossa säilytettävään käsi- tai otsavalaisimeen.

Muistathan ladata auton valaisimen tai vaihtaa siihen paristot säännöllisesti.Autoliitto

Lämpöä ja lämmikettä

Jos autossa on verkkovirralla toimiva sisätilanlämmitin, ja se on tullut poistettua talven ajaksi, on nyt syytä laittaa se takaisin telineeseensä. Samalla kannattaa etsiä myös moottori- ja sisätilanlämmittimelle virtaa syöttävä lämmitysjohto.

Autolla liikkeelle lähdettäessä tulisi aina varautua siihen, että matka voi yllättäen katketa onnettomuuden tai teknisen ongelman vuoksi. Näin ollen on tärkeää pukeutua automatkoillekin aina vallitsevien keliolosuhteiden mukaan.

Siltä varalta, ettei joku autoseurueesta ole joskus näin toiminut, ei ole ollenkaan hölmöä varata autoon pipo ja talvikäsineet sekä hieman lämmintä vaatetta ja "filtti", kuten porilaiset juureni velvoittavat kirjoittamaan.

Muutenkin mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja niiden edellyttämään avun kutsumiseen kannattaa varautua huolehtimalla, että autosta löytyy asianmukainen latausjohto puhelimelle, mikä mahdollistaa puhelimen akun varaustilan ylläpidon säännöllisesti ajon aikana. Puhelimeen kannattaa myös tallettaa valmiiksi oman liikkumisturvan numero tai ladata vaikkapa tiepalveluapplikaatio.

Muita huomioitavia asioita

Suomen kuraiseen talveen varaisin myös lisäyskannun tai -pussin riittävästi pakkasta kestävää lasinpesunestettä. Luonnollisesti myös auton säiliössä olevan lasinpesunesteen pakkaskestävyydestä on syytä huolehtia eli siirtyä käyttämään riittävästi pakkasta kestävää nestettä jo hyvissä ajoin ennen pakkasia. Auton jäähdytinnesteen pakkaskestävyyden saa varmistettua huollon yhteydessä.

Näiden auton tavaratilaan ja matkustamoon sijoitettujen tarvikkeiden lisäksi haluan nostaa vielä esiin maskipeiton sekä akkulämmittimen, joiden avulla moni talvinen ongelma olisi vältettävissä.

Auton lukkopesiin – myös suojakannen alla oleviin – kannattaa suihkauttaa hieman ase- tai lukkoöljyä. Avainongelmat puolestaan välttää varmimmin uusimalla syksyllä kaikkien kauko-ohjainavainten sekä polttoainetoimisen lisälämmittimen kauko-ohjaimen paristot.

