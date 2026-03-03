Poliisi on ottanut kiinni 17-vuotiaan epäiltynä törkeästä tuhotyöstä.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä tulipalossa tuhoutuneen helsinkiläisen pyöräliikkeen osoitteeseen oli rekisteröity myös Ukrainaa tukeva Your Finnish Friends (YFF) -yhdistys.

Poliisi ja pelastuslaitos saivat hälytyksen Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevaan pyöräliikkeeseen maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Epäiltynä 17-vuotias

Poliisi otti kiinni yön aikana 17-vuotiaan nuoren miehen, jonka epäillään liittyvän tulipalon syttymiseen. Mies sai itse palovammoja tulipalossa ja hän saa niihin hoitoa.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten tulipalo on syttynyt tai liittyykö tapahtumaan muita epäiltyjä tekijöitä.

Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja palon syttymissyytä.

Pyöräliike sijaitsi kerrostalon kivijalassa. Talon seinä on laajasti mustunut ja varsinkin alakerroksien asunnot ovat vahingoittuneet.

Pyöräliikkeen omistaja kertoi aiemmin MTV Uutisille, että liiketila tuhoutui täysin, ja vahingot ovat pelkästään pyöräliikkeen osalta satoja tuhansia euroja.

Näin yhdistyksen puheenjohtaja kommentoi

YFF:n puheenjohtaja Elmer Halonen ei ala spekuloimaan sillä, oliko tuhopoltto kohdistettu nimenomaan yhdistykseen.

– Odotellaan, että mitä poliisi sanoo, Halonen kommentoi.

Halonen kertoo, ettei poliisista ole oltu yhteydessä heihin vielä toistaiseksi.

Vaikka YFF:n virallinen osoite on ilmoitettu kyseiseen paikkaan, kyseessä ei ole esimerkiksi yhdistyksen logistiikkakeskus tai muu paikka. Yhdistyksen yksi kannettava tietokone ja muutama kirje tuhoutuivat palossa.

Halonen arvelee, että yhdistys siirtää osoitteensa muualle tapauksen jälkeen.

Halonen sanoo myös, että onneksi tuhopoltosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

– Ja isoin murhe tässä on yrittäjän elinkeinon poltto, hän sanoo.

MTV ei tavoittanut enää iltapäivällä tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan tapausta.