Hallitus haluaa parantaa nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta. Se esittää, että 17-vuotiaiden kuljettajien yöaikainen ajaminen henkilöautolla kiellettäisiin.
Hallitus esittää myös tiukennusta ehtoihin, jolla 17-vuotias voisi saada henkilöauton ajokortin poikkeusluvalla. Jatkossa nuorella tulisi olla kulkemistarve esimerkiksi harrastukseen tai opintoihin vähintään neljä kertaa viikossa, kun nykyisellään kulkemisen säännöllisyydelle ei ole selvää määritelmää.
Esitys ajokorttilain muuttamisesta siirtyy eduskunnan käsittelyyn.