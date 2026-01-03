Olennaista auton puhdistamisessa lumesta on, että auton kaikki ulkopinnat tulee puhdistettua lumesta ja jäästä. Tämä ottaa oman aikansa, mikä on syytä huomioida aikataulua laadittaessa – matkan pituudesta riippumatta.

Kysymys: Mitä tulisi huomioida, kun autoa puhdistetaan lumesta?

Vastaus: Moni autoilija esilämmittää auton sisätilat ja ajattelee, että näin välttyy lumien ja jäiden puhdistamiselta.

Esilämmitys – niin sisätilojen kuin moottorinkin – onkin oikein järkevää. Olennaista on kuitenkin huomata, että vaikka auton lasit olisivat esilämmittämisen myötä sulat ja puhtaat lumesta sekä jäästä, ovat muut pinnat yhä lumiset.

Tiedätkö, miksi yhtä lumiharjaa kannattaa säilyttää auton ulkopuolella? Jos et, lue eteenpäin tai katso yllä oleva video.Autoliitto

Miksi kaikki pinnat pitää puhdistaa?

Lumien huolellisella puhdistamisella varmistetaan paitsi oma näkeminen – myös näkyminen. Omaa näkemistä edesauttavat lumettomat ja huuruttomat ikkunat – näkymistä taas lumettomat valot sekä auton erottuminen lumisesta taustasta.

Jos auton konepellin jättää lumiseksi, puhaltaa ajoviima nopeuden kiihtyessä konepellin lumet tuulilasille. Vastaavasti jarrutustilanteessa katolla olevat lumet liukuvat herkästi tuulilasille. Kummassakin tilanteessa kuljettajan mahdollisuudet havainnoida autosta ulos heikkenevät yhtäkkiä, ennalta arvaamatta. Lunta ja jäätä voi auton päältä lennellä myös muiden tienkäyttäjien – tai heidän ajoneuvojensa – päälle.

Ilmanottoaukkojen päällä oleva lumi saattaa haitata – tai jopa estää kokonaan – ilman pääsyä autoon sisälle ja edesauttaa näin lasien sisäpintojen huurtumista.

Edellä kerrottujen lisäksi auton erilaiset tutkat ja kamerat pitää olla puhtaina, jotta niiden ohjaamat järjestelmät kykenevät toimimaan suunnitellusti.

Lumien puhdistaminen pienentää myös ilmanvastusta ja polttoaineenkulutusta sekä päästöjä. Onkin tärkeää puhdistaa lumet myös taakkatelineiden ja mahdollisen suksiboksin alta. Vain näin toimien ilmavirta pääsee kulkemaan boksin ja auton katon välistä suunnitellulla tavalla.

Puhtailta pinnoilta lumi ja jää ovat helpompia poistaa naarmuttamatta

Auto kannattaa talvellakin pestä säännöllisesti, sillä lumien harjaaminen likaiselta maalipinnalta – tai kuraisten lasien skrapaaminen – aiheuttavat herkästi naarmuja.

Tätä ei pidä missään nimessä ymmärtää niin, että lumia tai jäätä ei saisi puhdistaa naarmuuntumisen pelossa. Ne siis pitää ehdottomasti poistaa aina ennen ajoon lähtöä, mutta huolehtimalla auton puhtaudesta voi vähentää naarmuuntumista.

Myös syksyllä, ennen talvea suoritettu vahaus suojaa maalipintaa tehokkaasti.

Puhdistaminen(kin) ottaa oman aikansa

Auton huolellinen puhdistaminen vaatii aikaa. Se, että osalta autoilijoista puhdistaminen jää tekemättä, johtuu varsin usein kiireestä – ei siis ole ymmärretty sitä, että talvikelin koittaessa puhdistamiseen on syytä varata oma aikansa. Sanoisin, että henkilöauton huolellinen puhdistaminen onnistuu helposti viidessä minuutissa.

Lisäksi on toki tärkeää pitää mielessä, että reilussa lumisateessa tai sen jälkeen, aikaa kuluu normaalia enemmän moneen muuhunkin asiaan kuin auton puhdistamiseen: On hyvin mahdollista, että kotiportilla on lumiauran auraama, jäisiä paakkuja sisältävä, valli, joka on syytä kolata tai lapioida pois ennen kuin pihasta yrittää liittyä liikenteeseen. Vallin yliajo vaurioittaa herkästi auton pohjamuoveja tai pakoputkea – sähköauton herkästä akkukotelosta puhumattakaan.

Lumikaaoksen keskellä tai sen jälkeen liikenne usein etenee hitaammin, erilaiset liikennehäiriöt ovat todennäköisempiä ja myös pysäköintipaikan etsintään päämäärässä kuluu herkästi tavanomaista enemmän aikaa.

Kosteuden pääsyä autoon tulisi välttää

Ylimääräinen kosteus autossa aiheuttaa lasien huurtumista. Kosteus tulee autoon sisälle näin talvella pääasiassa lumena. Suosittelenkin mahdollisuuksien mukaan säilyttämään yhtä lumiharjaa auton ulkopuolella. Sillä on näppärää harjailla lumet pois oven ja sen karmin päältä ennen oven avaamista.

Jos lumiharja on vain autossa sisällä, on lumet järkevää pyyhkäistä varovasti kädellä ennen kuin avaa oven. Näin välttää sen, ettei oven ja karmin päältä putoa lumet autoon sisälle.

Lunta kulkeutuu autoon myös kuljettajan ja matkustajien kengissä ja vaatteissa. Vaatteista kannattaakin puristella lumet ennen autoon istumista – ja nimenomaan istumista. Takapuoli siis painetaan penkkiin ensimmäisenä.

Sen jälkeen hakataan jalkoja toisiinsa vasten auton ulkopuolella, jotta saadaan lumet putoamaan kengistä ennen jalkojen nostamista autoon sisälle. Ja tosiaan, kenkiä koputellaan toisiaan vasten – ei potkita kynnyskoteloa kolhuille tai naarmuille.

Auto kannattaa aika ajoin myös sulatella

Vaikka lumet ja jäät puhdistelisi kuinka huolellisesti auton pinnoilta, on talvisaikaan kelejä, jolloin auton pinnalle muodostuu tiukasti kiinni liimautunut jääkuori. Tilanteen ollessa tällainen kannattaa auto ajaa lämpimään parkkihalliin tai talliin muutamaksi tunniksi sulamaan.

Mikäli itsellä ei ole sulatukseen soveltuvaa paikkaa, kannattaa suunnata vaikkapa ruokaostoksille tai shoppailureissulle kauppakeskukseen, josta sellainen löytyy.

