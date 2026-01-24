Moni autonkäyttäjä laiminlyö pesemisen talviaikaan. Osa pelännee, että pakkanen jäädyttää auton pesun jälkeen. Toiset taas ajattelevat, että peseminen on turhaa, koska auto kuitenkin kohta taas kuraantuu uudelleen.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Kannattaako autoa pesettää talvella? Entä onko parempi ajankohta pesulle pakkas- vai suojakeli?

Vastaus: Auton pesu on erityisen tärkeää juuri talvella. Kun lunta harjataan pois likaisen auton päältä, tulee maalipintaan herkästi naarmuja. Tavallaan likaisen maalipinnan hierominen harjalla vertautuu hiekkapaperilla pyyhkäisyyn.

Samat asiat pätevät myös likaisen tuulilasin skrapaamiseen: naarmuuntunut tuulilasi on aina turvallisuusriski – erityisesti ajettaessa pimeällä tai vasta-aurinkoon.

Tätä ei pidä ymmärtää niin, että autolla kannattaisi lähteä ajamaan lumia harjaamatta tai laseja skrapaamatta. Kyseiset toimenpiteet ovat ensiarvoisen tärkeitä monestakin syystä. Mainittakoon näistä päällimmäisinä sekä näkeminen että näkyminen.

Autoa kuitenkin säästää, jos edellä mainitut toimenpiteet saadaan tehtyä mahdollisimman usein edes suurin piirtein puhtaalta pinnalta. Aina se ei tietenkään ole mahdollista, jolloin lumien ja jään poisto on priorisoitava naarmuuntumisen uhallakin.

Pesemistä helpottaa, jos auto on vahattu käsin ennen talvea. Vaha myös suojaa auton maalipintaa.

Käyttömukavuus lisääntyy, kun vaatteet pysyvät puhtaina

Jos auto on likainen, myös vaatteet tahriintuvat herkästi autoon mentäessä, sieltä poistuttaessa, latauskaapelia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä tavaroita kuormattaessa.

Nyhjäys likaisen auton kylkeen saattaa myös aiheuttaa naarmuja siinä, missä lumien harjaaminenkin. Vaikka itse olisi kuinka huolellinen, saattaa likaisen auton kylkeen osua joku ohikulkija esimerkiksi parkki- tai latauspaikalla.

Ehkäisee ruostumista ja parantaa turvallisuutta

Säännöllinen auton peseminen ehkäisee ruostumista. Maalipinnassa kiinni oleva lika vaurioittaa herkästi maalipintaa ja sitoo kosteutta.

Pesun yhteydessä myös auton valot puhdistuvat, jolloin muiden tiellä liikkujien on helpompi havaita kyseinen auto ja näkeepä kuljettaja itsekin paremmin puhtaiden lasien läpi.

Säännöllisellä pesulla siis säästetään autoa ja parannetaan sekä matkustusmukavuutta että liikenneturvallisuutta.

Pakkas- vai suojakelillä?

Auto kannattaa pestä silloin, kun se on kurainen. Jos pesun ajoittaa pakkasjakson alkuun, pysyy auto todennäköisesti pidempään puhtaana – toki pitkän suojajaksonkin aikana kurakerrosta kannattaa välillä ohentaa.

Ennen pesua kannattaa auton lukkopesät voidella ase- tai lukkoöljyllä. Ennen pesua siksi, jotta saadaan vettä hylkivä "kalvo" lukkoon sisälle.

Pesun jälkeen on syytä kuivata auton ovien ja luukkujen tiivisteet sekä niiden vastinpinnat huolellisesti. Muutenkin auton kannattaa antaa kuivua ennen ajon jatkamista. Ilmassa oleva pöly tarttuu kosteaan pintaan herkemmin kuin kuivaan.

Vaikka yleisesti suosittelen seisontajarrun käyttöä, jättäisin sen kytkemättä päälle vuorokauden ajan pesun jälkeen. Tällöin auto on syytä pysäköidä tasaiselle alustalle ja varmistaa sen paikallaan pysyminen vaihteiston avulla kytkemällä P-vaihde tai manuaalivaihteistossa ykkös- tai peruutusvaihde. Vuorokauden jälkeen olen ainakin itse palannut aina käyttämään seisontajarrua ilman jäätymisongelmia.

MTV