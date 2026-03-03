Pähkinärinteen viiden ihmisen hengen vieneen palon sytyttämisestä epäillyllä miehellä on entuudestaan rikostaustaa. Epäilty on kantasuomalainen talon asukas.

Poliisi on kertonut toistaiseksi vähän Vantaan Pähkinärinteen murhista epäillystä miehestä ja hänen motiiveistaan.

Poliisi tutkii Vantaan Pähkinärinteessä varhain tiistaiaamuna sytytettyä kerrostalopaloa murhana ja törkeänä tuhotyönä.

Palossa kuoli viisi ihmistä, joiden kerrotaan olevan saman perheen jäseniä. Kuolleet ovat poliisin mukaan kaksi 30–40-vuotiasta aikuista sekä kolme lasta, jotka olivat 3-, 6- ja 8-vuotiaita. Lisäksi perheen vauva vietiin sairaalahoitoon.

Kantasuomalainen talon asukas

Epäilty on kantasuomalainen noin 70-vuotias mies, joka asuu samassa talossa. Mies ilmoittautui poliisille itse.

Poliisi kertoo, että miestä on päästy tänään iltapäivän aikana kuulustelemaan kerran, mutta poliisi ei kerro tässä vaiheessa kuulustelujen sisällöstä mitään.

Poliisi ei ota mitään kantaa siihen, mikä on ollut miehen motiivi teolle, eikä motiiviin oteta poliisin mukaan kantaa vielä pitkään aikaan.

Poliisin mukaan epäillyllä on rikostaustaa. Helsingin Sanomien mukaan rikosnimikkeistä vakavin on tapon yritys vuodelta 2000.

Lisäksi mies on HS:n mukaan tuomittu pahoinpitelystä vuonna 2014. Hän sai tuolloin päiväsakkoja lyötyään toista ihmistä kasvoihin. Tapahtumiin liittyi alkoholi, lehti kertoo.

Tekoa tutkitaan murhana, koska tekoa epäillään tahalliseksi. Poliisi lähtee siitä, että miehen on täytynyt ymmärtää tulipaloa sytyttäessään, että henkilöitä on voinut joutua hengenvaaraan.

Poliisin mukaan mies ei kuitenkaan ole valikoinut ketään uhrikseen.

– Teon kohteena ovat olleet yhtä lailla kaikki ne henkilöt, jotka ovat joutuneet vaaraan, poliisin rikoskomisario Sanna Rentola sanoi poliisin tiedotustilaisuudessa tänään.

Poliisin mukaan teolla ei ollut rasistista motiivia.