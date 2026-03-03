Zsarin omistuksen piti siirtyä jo joulukuussa saksalais-venäläiselle ostajalle, mutta kaupat eivät ole toteutuneet. Aiemmin Virolahdella sijaitseva kauppakeskus oli Itä-Suomen suurimpia turistimagneetteja.
Vaalimaan rajan läheisyydessä Virolahdella sijaitsevan Zsar‑ostoskeskuksen myynti on jälleen viivästynyt.
Ostoskeskuksen omistuksen piti siirtyä saksalais‑venäläiselle ostajaehdokkaalle joulukuussa, mutta konkurssipesän mukaan kaupan täytäntöönpanon toimenpiteet ovat edelleen kesken.
Omistus on näin ollen yhä Zsar Oy:n ja East Gate Development Oy:n konkurssipesällä, jota hoitaa asianajaja Matti Manner.
Viivästysten syy eivät ole pakotteet
Pesänhoitaja Mannerin mukaan ostotarjous on hyväksytty, mutta kauppakirjaa ei ole vielä voitu allekirjoittaa.
Siten viime marraskuussa pidetyn velkojainkokouksen hyväksymän kaupan täytäntöönpano on kesken.
– Selvitämme vielä arvolisäverotukseen liittyviä asioita. EU:n Venäjälle asettamat pakotteet eivät ole syynä kauppojen viivästymiselle, Manner vastaa MTV Uutisille sähköpostitse.
Zsarin omistusta on yritetty siirtää useita kertoja.
Vuonna 2024 ostoskeskuksesta oli sovittu kauppa suomalaisen yksityishenkilön kanssa. Kauppa kuitenkin purettiin, koska ostaja ei maksanut sovittua summaa määräaikaan mennessä.
Tällä ostajalla ei ollut yhteyttä myöhemmin julkisuuteen nousseeseen venäläis‑saksalaiseen liikemieheen Viktor Ignatjeviin.
Vuonna 2025 Zsarista jätettiin uusi ostotarjous, joka liitettiin Ignatjevista johdettuun yritykseen, DatatriumNordiin.
Myyntiprosessi on nyt edennyt pidemmälle kuin aiemmilla kerroilla, mutta omistajuus ei ole vieläkään vaihtunut.
Kunta "odotustilassa"
Zsar rakennettiin aikanaan palvelemaan vilkasta venäläisturismia, sillä Vaalimaan rajanylityspaikalla kulki huippuvuosina jopa kolme miljoonaa matkustajaa. Idänliikenteen romahdettua kauppakeskus autioitui.
Virolahden kunnanjohtaja Topi Heinänen kertoo, ettei kunnalla ole uutta tietoa kaupasta.
– Odotustilassa ollaan. Kaupan piti toteutua vuodenvaihteessa, mutta mitään ei ole kuulunut. Prosessi on konkurssipesän käsissä, Heinänen toteaa MTV Uutisille puhelimitse.
Tontin kaava sallii jatkossakin vain matkailupalvelut ja vähittäiskaupan.
Ostajaehdokas varakas liikemies
Ostajaehdokas Ignatjevin taustasta on julkisuudessa liikkunut useita tietoja.
Novyi Prospekt -sivuston mukaan Ignatjev on toiminut pitkään kiinteistöalalla. Hän on omistanut osuuden pietarilaisesta Tandem‑Estate -yhtiöstä, joka tunnetaan suurista kiinteistöhankkeistaan, kuten entisen raitiovaunutehtaan alueesta, varastoista sekä muista kohteista Pietarissa ja Moskovassa.
Ignatjevin varallisuus on eri talouslähteiden mukaan useita miljardeja ruplia. Hänellä on liikesuhteita myös ruotsalaisen Vladimir Pinchukin kanssa.
Vuonna 2022 Ignatjev siirsi omistuksiaan pois Luxemburgista takaisin Venäjälle, kun Tandem‑Estaten omistus siirrettiin luxemburgilaisilta holdingyhtiöiltä suoraan venäläisten omistajien nimiin.
Järjestely nähtiin osana venäläisyritysten siirtymistä pois EU‑maista kiristyneiden rajoitusten vuoksi.
Ignatjevin Suomessa toimivan DatatriumNord‑yhtiön toimialoiksi on merkitty kiinteistöomistus, vähittäiskaupan johtaminen ja datakeskuksiin liittyvä liiketoiminta. Yhtiö kuuluu virolaiseen Datatrium‑konserniin, jonka Ignatjev omistaa.