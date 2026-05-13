Tuoreen tutkimuksen mukaan tietty askelmäärä päivässä saattaa auttaa ihmisiä pitämään painon poissa laihdutuksen jälkeen.
International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä julkaistavan vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan 8 500 askelta päivässä voi auttaa pitämään painon poissa painonpudotuksen jälkeen.
Tutkimus esitellään tämän vuoden European Congress on Obesity 2026 -kongressissa Istanbulissa toukokuussa.
Tutkijoiden mukaan painonhallintaohjelmiin sisältyy usein suositus lisätä päivittäin käveltyjen askelten määrää, mutta tähän asti on ollut vähän näyttöä siitä, että se auttaisi painonpudotuksessa laihdutuksen aikana.
Ei ole myöskään ollut selvää, auttaako suurempi askelmäärä ylläpitämään saavutettua painoa tai kuinka paljon askelia ylipäänsä pitäisi ottaa.
– Tärkein – ja suurin – haaste lihavuuden hoidossa on estää painon palautuminen, selittää professori Marwan El Ghoch Modenan ja Reggio Emilian yliopiston biolääketieteen, aineenvaihdunnan ja neurotieteiden laitokselta Italiasta tiedotteessa.
El Ghochin mukaan noin 80 prosenttia ylipainoisista tai lihavista ihmisistä, jotka onnistuvat aluksi laihtumaan, saavat osan tai kaiken painosta takaisin 3–5 vuoden kuluessa.
Kansallisen FinTerveys 2017 -tutkimuksen tulosten perusteella Suomessa on arviolta 2,5 miljoonaa vähintään ylipainoista 30 vuotta täyttänyttä aikuista, ja heistä noin miljoona on lihavia, kertoo
Professori El Ghoch ja tutkijat Italiasta ja Libanonista tekivät systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin aiemmasta tutkimuksesta saadakseen asiasta lisätietoa.
Systemaattiseen katsaukseen sisällytettiin 18 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta. Näistä meta-analyysiin otettiin mukaan 14 tutkimusta, joissa oli mukana yhteensä 3 758 ylipainoista tai lihavaa henkilöä.
Tutkimuksissa verrattiin 1 987 potilasta, jotka osallistuivat elämäntapamuutosohjelmiin (LSM-ryhmä) ja 1 771 potilasta, jotka joko olivat pelkällä dieetillä tai kontrolliryhmänä eivät saaneet mitään hoitoa.
Elämäntapamuutosohjelmat sisälsivät ruokavalio-ohjeita sekä kehotuksen kävellä enemmän ja seurata askelten määrää.
Ohjelmissa oli ensin painonpudotusvaihe ja sen jälkeen painon ylläpitovaihe, jonka tavoitteena oli säilyttää saavutettu paino pitkällä aikavälillä.
Päivittäinen askelmäärä mitattiin tutkimusten alussa, painonpudotusvaiheen lopussa (keskimääräinen kesto alle kahdeksan kuukautta) ja painon ylläpitovaiheen lopussa (keskimääräinen kesto reilu kymmenen kuukautta).
Molemmilla ryhmillä oli tutkimusten alussa suunnilleen sama päivittäinen askelmäärä, mikä viittaa tutkijoiden mukaan siihen, että heidän elämäntapansa olivat lähtötilanteessa samanlaiset.
Kontrolliryhmä ei lisännyt askelten määrää eikä laihtunut missään vaiheessa.
LSM-ryhmä sen sijaan kasvatti päiväkohtaista askelmääränsä 7 280 askeleesta 8 454 askeleeseen painonpudotusvaiheen loppuun mennessä. He myös menettivät merkittävästi painoa: keskimäärin 4,39 prosenttia eli noin 4 kiloa.
He säilyttivät tämän korkeamman askelmäärän myös myöhemmin, ja painon ylläpitovaiheen lopussa he ottivat keskimäärin 8 241 askelta päivässä.
Lisäksi he pitivät suurimman osan pudotetusta painosta poissa. Keskimääräinen painonpudotus tutkimusten lopussa oli 3,28 prosenttia eli noin 3 kiloa.
Lisäanalyysi osoitti selvän yhteyden askelmäärän kasvattamisen ja painon takaisin nousun ehkäisemisen välillä.
Erityisen tärkeää oli lisätä askelmäärää painonpudotusvaiheen aikana ja ylläpitää tätä tasoa painonhallintavaiheessa. He, jotka toimivat näin, lihoivat kiloja takaisin vähemmän.
Päivittäisten askelten lisääminen ei kuitenkaan ollut yhteydessä suurempaan painonpudotukseen varsinaisessa laihdutusvaiheessa. Tutkijat arvelevat tämän johtuvan siitä, että muut tekijät, kuten kalorimäärän vähentäminen, vaikuttavat siinä vaiheessa enemmän.
Professori El Ghoch muistuttaa, että elämäntapamuutosohjelmat voivat johtaa merkittävään pitkäaikaiseen painonpudotukseen, ja suosittaa, että painonpudotusvaiheen aikana päivittäinen askelmäärä tulisi olla noin 8 500 askelta.
12:04Johtava tutkija Pauliina Husu UKK‑instituutista muistuttaa, että kävelyn terveyshyötyjä ei todellakaan tarvitse jahdata taianomaisella askelmäärällä. Hyötyjä alkaa kertyä paljon aiemmin – ja pienemmällä vaivalla.