Tuoreen tutkimuksen mukaan tietty askelmäärä päivässä saattaa auttaa ihmisiä pitämään painon poissa laihdutuksen jälkeen.

International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä julkaistavan vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan 8 500 askelta päivässä voi auttaa pitämään painon poissa painonpudotuksen jälkeen.

Tutkimus esitellään tämän vuoden European Congress on Obesity 2026 -kongressissa Istanbulissa toukokuussa.

Tutkijoiden mukaan painonhallintaohjelmiin sisältyy usein suositus lisätä päivittäin käveltyjen askelten määrää, mutta tähän asti on ollut vähän näyttöä siitä, että se auttaisi painonpudotuksessa laihdutuksen aikana.

Ei ole myöskään ollut selvää, auttaako suurempi askelmäärä ylläpitämään saavutettua painoa tai kuinka paljon askelia ylipäänsä pitäisi ottaa.

– Tärkein – ja suurin – haaste lihavuuden hoidossa on estää painon palautuminen, selittää professori Marwan El Ghoch Modenan ja Reggio Emilian yliopiston biolääketieteen, aineenvaihdunnan ja neurotieteiden laitokselta Italiasta tiedotteessa.

El Ghochin mukaan noin 80 prosenttia ylipainoisista tai lihavista ihmisistä, jotka onnistuvat aluksi laihtumaan, saavat osan tai kaiken painosta takaisin 3–5 vuoden kuluessa.

Kansallisen FinTerveys 2017 -tutkimuksen tulosten perusteella Suomessa on arviolta 2,5 miljoonaa vähintään ylipainoista 30 vuotta täyttänyttä aikuista, ja heistä noin miljoona on lihavia, kertoo