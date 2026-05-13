Euroviisut voittaa tänä vuonna todennäköisesti Suomi tai Kreikka, kirjoittavat MTV Uutisten euroviisutoimittajat Katariina Kähkönen ja Katja Lintunen.

Suomi totisesti taistelee Euroviisujen voitosta tänä vuonna.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen lunastivat tiistaina paikkansa Euroviisujen finaalissa. Kaksikko nousee seuraavaksi viisulavalle lauantaina hakemaan Suomelle historiansa toista viisuvoittoa.

Lampeniuksen ja Parkkosen esitys onnistui tiistaina erinomaisesti. Lampeniuksen liveviulu soi vahvana ja vireessä, kuten myös Parkkosen ääni. Mediakeskuksessa esitys keräsi suuret aplodit ja toimittajia ympäri Euroopan kokoontui suomalaismedian pöydän luokse.

Kun Lampenius ja Parkkonen astelivat antamaan pikaiset kommentit median eteen semifinaalin jälkeen, vastassa oli kymmenittäin toimittajia ja kuvaajia. Paikalla oli suomalaismedian lisäksi lukuisia ulkomaalaisia toimittajia. Tilanne muuttui hetkessä kaaokseksi, jota Parkkonen joutui rauhoittelemaan.

– Ihan rauhassa, täällä on ihmisiä alla, älkää työntäkö, Parkkonen ohjeisti viitaten eturivissä olleisiin suomalaistoimittajiin, joita tönittiin takaapäin.

– Ei me nyt niin kummallisia olla, Lampenius naurahti tilanteeseen.

Kaksikko kertoi olevansa tyytyväinen esitykseensä, eikä keksinyt siitä parannettavaa.

Suomella onkin kaikki avaimet kädessään voittoon. Yksi selkeä haastaja on kuitenkin päihitettävä: Kreikka.

Maa on tällä hetkellä vedonlyöntitilastoissa toisena Suomen jälkeen. Tiistaisen semifinaalin jälkeen vedonlyöntitilastojen prosenteissa tapahtui muutoksia, tärkeimpänä mainittakoon Suomen viisuvoiton todennäköisyyden kasvaminen.

Tällä hetkellä Suomea pidetään viisuvoittajana 36 prosentin todennäköisyydellä, kun taas Kreikkaa 15 prosentin todennäköisyydellä.

Kreikan kappaleen monipuolinen, energinen ja hyvää mieltä tuova lavashow on varmasti kotikatsomoiden mieleen. Toisaalta osalle katsojista lavashow voi olla tungettu liikaa täyteen kaikkea.