Muutaman päivän ikäinen virtahepo löytyi kuolleen emonsa viereltä Keniassa. Nyt poikanen syö pullosta, nukkuu säkkituolissa ja on hurmannut hoitajansa.
Keniassa hoidetaan parin viikon ikäistä virtahevon poikasta, joka löytyi kuolleen emonsa vierestä Nairobin Naivashassa toukokuun alussa.
Pelastettaessa muutaman päivän ikäinen virtahepovauva oli pysytellyt kuolleen emonsa vierellä ja yrittänyt herätellä tätä.
Poikasen pelasti villieläinten ja suojelualueiden hoidosta vastaava Kenya Wildlife Service -järjestö (KWS).
Maitoa pullosta
Mätänemisasteen perusteella emon arvioidaan olleen kuolleena yli vuorokauden, mahdollisesti pidempäänkin. Emo saattoi kuolla puolustaessaan poikastaan.
Pelastuksen jälkeen poikanen vietti ensimmäisen yön hoitolaitoksessa Kenian pääkaupungissa Nairobissa, jossa se sai pullosta lämmintä maitoa ja käärittiin kirsikanpunaiseen vilttiin. Lopulta eläin nukahti hoitajansa viereen.
Seuraavana päivänä virtahepovauva lennätettiin helikopterilla Sheldrick Wildlife Trust -järjestön (SWT) hoiviin orpojen eläinten suojelualueelle Kenian Kalukuun.
Kirsikanpunaiseen vilttiin kääritty pieni virtahepo nukahti hoitajansa viereen.Sheldrick Wildlife Trust