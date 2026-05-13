Orvoksi jäänyt virtahepovauva löytyi henkihieverissä – nyt se hurmaa kaikki olemuksellaan

Muutaman päivän ikäinen virtahepo löytyi kuolleen emonsa viereltä.

Julkaistu 32 minuuttia sitten

Muutaman päivän ikäinen virtahepo löytyi kuolleen emonsa viereltä Keniassa. Nyt poikanen syö pullosta, nukkuu säkkituolissa ja on hurmannut hoitajansa. Keniassa hoidetaan parin viikon ikäistä virtahevon poikasta, joka löytyi kuolleen emonsa vierestä Nairobin Naivashassa toukokuun alussa. Pelastettaessa muutaman päivän ikäinen virtahepovauva oli pysytellyt kuolleen emonsa vierellä ja yrittänyt herätellä tätä. Poikasen pelasti villieläinten ja suojelualueiden hoidosta vastaava Kenya Wildlife Service -järjestö (KWS). Maitoa pullosta Mätänemisasteen perusteella emon arvioidaan olleen kuolleena yli vuorokauden, mahdollisesti pidempäänkin. Emo saattoi kuolla puolustaessaan poikastaan. Pelastuksen jälkeen poikanen vietti ensimmäisen yön hoitolaitoksessa Kenian pääkaupungissa Nairobissa, jossa se sai pullosta lämmintä maitoa ja käärittiin kirsikanpunaiseen vilttiin. Lopulta eläin nukahti hoitajansa viereen. Seuraavana päivänä virtahepovauva lennätettiin helikopterilla Sheldrick Wildlife Trust -järjestön (SWT) hoiviin orpojen eläinten suojelualueelle Kenian Kalukuun. Kirsikanpunaiseen vilttiin kääritty pieni virtahepo nukahti hoitajansa viereen.Sheldrick Wildlife Trust Nukkuu säkkituolissa

Järjestö nimesi poikasen Bumbyksi. SWT:n toimitusjohtajan Angela Sheldrickin mukaan virtahepo oli hoitoon tullessaan hyvin laiha ja ollut ilman ravintoa ainakin muutaman päivän, mutta on sittemmin sopeutunut hyvin.

Sheldrick kertoo asiasta MTV Uutisille sähköpostitse kollegansa välityksellä.

– Näin nuorella yksilöllä emon maidosta korvikkeeseen siirtymiseen liittyy aina riskejä, mutta onneksi Bumpy on toistaiseksi sopeutunut muutokseen hyvin, hän kertoo.

Virtahepojen poikaset ovat yleensä koko ajan lähellä emojaan ja viettävät suurimman osan ajastaan lauman keskellä tai emonsa selässä vedessä. Virtahepovauvaa hoitaa nyt kolme hoitajaa, joita kierrätetään, jotta eläin ei kiintyisi liikaa yhteen ihmiseen.

– Sillä on seuraa ympäri vuorokauden. Päivisin eläin nauttii ulkoilusta ja pulikoinnista altaassaan, ja öisin se nukkuu säkkituolissa hoitajansa lähellä. Hoitaja nukkuu sängyssä sen vieressä.

Virtahepo hurmasi hoitajansa

Bumby painaa nyt noin 50 kiloa ja lihoo koko ajan, Sheldrick kertoo. Maitoakin kuluu noin 1,5 litraa kahden–kolmen tunnin välein. Järjestö toivoo, että eläin voitaisiin tulevaisuudessa palauttaa luontoon.

Nyt virtahepo elää Sheldrickin mukaan monenkirjavan joukon keskellä muiden orpojen poikasten seurassa. Joukkoon kuuluu muun muassa norsuja, sarvikuonoja, kirahveja, seeproja ja puhveleita.

Sheldrick kertoo pienen virtahevon hurmanneen hoitajansa ja pelastajansa.

– Sen pienet murahdukset, leveä hymy ja halattava olemus ovat vastustamattomia.

Afrikassa elävät virtahevot ovat kooltaan kolmanneksi suurimpia maanisäkkäitä ja painavat aikuisina 1 300–3 200 kiloa, kertoo eläinoikeusjärjestö Animalia verkkosivuillaan.

Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Yle.

Petri Tyynmaa MTV Uutiset Petri Tyynmaa työskentelee MTV Uutisissa uutis- ja videotoimittajana. Hän seuraa laajasti kotimaan ja ulkomaan uutisia sekä ajankohtaisia ilmiöitä. Petriin voi olla yhteydessä juttuvinkkien ja lukijoiden videoiden osalta.

