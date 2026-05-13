Bukarestin ryhmän huippukokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti ja Naton pääsihteeri.
Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest yhdeksän -ryhmän huippukokouksen Romaniassa.
Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa.
Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Naton pääsihteeri Mark Rutte.
Vuonna 2015 perustettuun Bukarest yhdeksän -ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola Slovakia, Tshekki, Unkari ja Bulgaria.