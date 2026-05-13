Jääkiekon SM-liigan finaalisarja venyi nyt neljättä kertaa historiassa seitsemänteen otteluun. Tapparan ja KooKoon välinen trilleri rikkoo tähän mennessä nähdyn kaavan.
Kolme seiskafinaali. Kaikki pelattu Oulussa. Ja kaikki ratkaistu jatkoerissä.
Tämä on ollut kaava SM-liigassa tähän mennessä pelatuissa 7. finaaliotteluissa. Tänään tähän tulee muutos, sillä katkaisupeli käydään Tapparan ja KooKoon välillä Tampereella.
Jatkoeräratkaisu ei sen sijaan olisi yllätys, sillä sarja on ollut äärimmäisen tiukka.
Lue myös: Tappara tarjonnut KooKoolle mestaruutta kultalautasella: "Suurin syy, miksi voitot ovat 3–3"
Kolmesta nähdystä 7. ottelusta Kärpät on vienyt kaksi (2014 ja 2015) ja HPK yhden (2019).
Jutun yllä olevalla videolla aiempien seiskafinaalien ratkaisumaalit.
Huhtikuussa 2014 Kärppien sankariksi nousi Juhamatti Aaltonen ajassa 67.24. Tappara joutui nielemään karvasta kalkkia.
Asetelma toistui seuraavana keväänä. Sillä kertaa Sebastian Aho huudatti Kärpät-faneja 81 minuutin kohdalla – jälleen kerran Tapparan kustannuksella.