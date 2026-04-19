Urheilullinen Birgit Määttä on jatkanut aktiivista liikuntaa nivelrikosta huolimatta.

Birgit Määttä on elänyt nivelrikon kanssa 30 vuotta. Ensimmäisenä nivelrikko alkoi oireilla kolmekymppisenä liikunnan yhteydessä.

– Esimerkiksi jalkakyykkyä tehdessä alkoi sattua polviin. Juoksemisen jälkeen alkoi sattua polviin. Pitkän vaelluslenkin jälkeen alkoi tulla polvet myös kipeäksi, Määttä kertoi Huomenta Suomen haastattelussa.

Määttä ei kuitenkaan mennyt vaivan takia lääkäriin, sillä hän ajatteli että ”tällaista tämä elämä on”.

Työterveystarkastuksessa lääkäri pamautti diagnoosin.



– Lääkäri katsoi polviani ja sanoi, että teillä rouva on niin pitkälle edennyt nivelrikko, että teillä on kuusikymppisenä kepit.

Määttä ei niellyt lääkärin sanoja sellaisenaan.

– Sisuunnuin siitä hirveästi ja vähän suutuinkin, että 'en muuten ole kuusikymppisenä keppien kanssa', Määttä muistelee.

Birgit Määttä kertoo olleensa aina urheilullinen ja jatkavansa urheilua edelleen säännöllisesti. Painonhallinta on hänen mukaansa myös tärkeä oireiden hillitsemisessä.

Katso Birgit Määtän koko haastattelu yllä olevalta videolta tai MTV Katsomosta

