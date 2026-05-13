Mihail Hodorkovski saapuu vieraaksi Asian ytimessä -ohjelmaan keskiviikkona. Mies on ollut piikki Putinin lihassa, mutta miksi?
Tämä juttu on julkaistu alun perin 25. huhtikuuta 2022.
Venäjällä järjestettiin helmikuussa 2003 korruptioaiheinen, televisioitu kokous, johon osallistui oligarkkeja sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin.
Kokouksessa oli tarkoituksena puhua siitä, miten korruptio vaikuttaa Venäjän talouteen.
Oligarkkeja edustanut, Jukos-öljyjätin tuolloinen pääomistaja ja maailman 4. rikkain ihminen, Mihail Hodorkovski päätti nostaa kokouksessa esille vaikean aiheen. Se sai Putinin kulmakarvat kohoamaan.
– Näette kalvolta, että Venäjä menettää korruption vuoksi 30 miljardia dollaria vuosittain, Hodorkovski kertoi Putinille.
Hodorkovski vihjasi kokouksessa myös, että korruption kitkeminen vaatisi myös presidentin lähipiirin perkaamista.
Öljysopimus, josta Putin sai osuuden?
Putin otti Hodorkovskin puheenvuoron todellisena loukkauksena.
– Paljon kiitoksia. Haluaisin sanoa muutaman asian. Aivan ensiksi haluan kiittää teitä esityksestänne. Jukosilla on kuitenkin valtavat määrät ylijäämäöljyä, miten ihmeessä? Se liittyy tähän korruptiokeskusteluun, Putin sivalsi takaisin.
Hodorkovski käytti esimerkkinä korruptiosta erästä valtavaa öljysopimusta, jonka jäljet johtivat myös presidenttiin itseensä.
Jukosin hallituksen entinen puheenjohtaja Leonid Nevslin kertoi Putin-dokumentissa (2018), että Hodorkovski ei tiennyt Putinin olleen hyvin tietoinen sopimuksen yksityiskohdista.