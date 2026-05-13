



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Tämä hetki sai Putinin kihisemään raivosta – "Häneltä on vietävä kaikki" 4:23 Tämä puheenvuoro sai Putinin näkemään punaista. Julkaistu 13.05.2026 07:30 Juho Lauri juho.lauri@mtv.fi Mihail Hodorkovski saapuu vieraaksi Asian ytimessä -ohjelmaan keskiviikkona. Mies on ollut piikki Putinin lihassa, mutta miksi? Tämä juttu on julkaistu alun perin 25. huhtikuuta 2022. Venäjällä järjestettiin helmikuussa 2003 korruptioaiheinen, televisioitu kokous, johon osallistui oligarkkeja sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin. Kokouksessa oli tarkoituksena puhua siitä, miten korruptio vaikuttaa Venäjän talouteen. Oligarkkeja edustanut, Jukos-öljyjätin tuolloinen pääomistaja ja maailman 4. rikkain ihminen, Mihail Hodorkovski päätti nostaa kokouksessa esille vaikean aiheen. Se sai Putinin kulmakarvat kohoamaan. – Näette kalvolta, että Venäjä menettää korruption vuoksi 30 miljardia dollaria vuosittain, Hodorkovski kertoi Putinille. Hodorkovski vihjasi kokouksessa myös, että korruption kitkeminen vaatisi myös presidentin lähipiirin perkaamista. Lue lisää: Nato-eversti: Putin, toimi nopeasti tai "gangsterikaverit" tulevat Öljysopimus, josta Putin sai osuuden? Putin otti Hodorkovskin puheenvuoron todellisena loukkauksena. – Paljon kiitoksia. Haluaisin sanoa muutaman asian. Aivan ensiksi haluan kiittää teitä esityksestänne. Jukosilla on kuitenkin valtavat määrät ylijäämäöljyä, miten ihmeessä? Se liittyy tähän korruptiokeskusteluun, Putin sivalsi takaisin. Hodorkovski käytti esimerkkinä korruptiosta erästä valtavaa öljysopimusta, jonka jäljet johtivat myös presidenttiin itseensä. Jukosin hallituksen entinen puheenjohtaja Leonid Nevslin kertoi Putin-dokumentissa (2018), että Hodorkovski ei tiennyt Putinin olleen hyvin tietoinen sopimuksen yksityiskohdista.

Mihail Hodorkovski oli piikki Putinin lihassa | MTV Uutiset

– Sanoin Mihailille ennen tapaamista, että entä jos Putinkin saa osuuden öljysopimuksen tuotoista? Tapaamista edeltävänä iltana Mihail sanoi, että en voi uskoa, että presidentti ottaisi 100–200 miljoonaa dollaria lahjuksia. Hän oli väärässä, Nevslin kertoo.

"Häneltä on vietävä kaikki"

Vuodesta 1992 lähtien Putinin tuntenut, ja vankasti hänen lähipiiriinsä vuosien saatossa kuulunut poliitikko ja liikemies Sergei Pugatshev oli se, joka järjesti tapaamisen presidentin ja oligarkkien kesken.

Pugatshev kertoo, että Putin oli tapaamisen jälkeen äärimmäisen pettynyt ja vihainen.

– Näin ensimmäistä kertaa hänet aivan tuohtuneena. Hän tarttui minua hihasta ja sanoi, että nyt mennään, Pugatshev muistelee.

Pugatshevin mukaan hänelle kävi hyvin selväksi pian tapaamisen jälkeen, että presidentti haluaa tuhota Hodorkovskin, tavalla tai toisella.

– Hän sanoi, että Hodorkovski on hirveä mies ja, että hän ei maksanut öljy-yhtiöstään, vaan sai sen haltuunsa ilmaiseksi. Putin sanoi, että se on väärin ja häneltä on vietävä kaikki, Pugatshev kertoo.

Putin piti sanansa.

Hodorkovski pantiin vankilaan ja hänen yhtiönsä myytiin ensin siperialaiselle vodkabaarille ja sitten Putinin lähipiiriin kuuluvalle liittolaiselle.

Hodorkovski muistelee Putin-dokumentissa kokousta, ja sen jälkeen tapahtuneita asioita käsittämättöminä.

– En voinut käsittää, että meillä oli presidentti, joka halusi ainoastaan kerryttää omaa varallisuuttaan, Hodorkovski kertoo.

Katso Putinin ja Hodorkovskin keskustelu yläpuolelta.

Lue myös: Hodorkovski jakoi paljon puhuvan suomalaismaalauksen Putinista

Asian ytimessä maanantaista torstaihin 19.30 MTV Katsomossa.

Miten Vladimir Putin päätyi valtaan ja yhdeksi maailman pelätyimmistä johtajista? Voit katsoa koko dokumentin MTV Katsomosta täältä.