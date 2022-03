Tiedätkö, mihin 10 000 askeleen myytti oikeasti perustuu? Tuore tutkimus vahvistaa jälleen, että vähempikin riittää

Kävely, etenkin reipas sellainen, on loistava tapa pysyä kunnossa ja madaltaa omia terveysriskejään. Moni seuraa tarkkaan askelmittariaan ja on tyytyväinen vasta, kun askelten lukumäärä ylittää 10 000. Kymppitonnin maagista rajaa on kuitenkin epäilty ennenkin, ja nyt tuoreen tutkimuksen mukaan askelten määrä saattaa tosiaan olla ylimitoitettu, kertoo New York Post.