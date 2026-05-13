Ravintola tuhoutui pahoin tulipalossa Kittilässä.
Lapin pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Kittilän Sirkan kylässä tiistain ja keskiviikon välisenä yönä noin kello 0.20.
Levin matkailukeskuksesta tunnetulla paikalla oli havaittu savua kolmikerroksisen rakennuksen ensimmäisen kerroksen ravintolatilassa.
Hälytys tuli osoitteeseen Laaksokuja 4. Sen ovat ilmoittaneet osoitteekseen sekä Bar Pois Kotoo että Pizzeria Via Tribunali Levi. Molemmat ovat tiettävästi sesongin päätyttyä tällä hetkellä kiinni, eikä Lapin pelastuslaitokselta osattu varhain keskiviikkoaamuna arvioida MTV Uutisille, mikä ravintola oli kyseessä.
– Ravintola paloi pahoin. Se ei ole käyttökunnossa, päivystävä palomestari Tuomas Korhonen kommentoi MTV:lle.
Henkilövahingoilta vältyttiin.
Sammutustyöt ovat ohi. Niihin osallistui yksiköitä Sirkasta ja Kittilästä.
Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa ja poliisin tutkinta on aloitettu.