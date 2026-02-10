Tutkimuksen mukaan lihavuudesta kärsivillä aikuisilla on 70 prosenttia suurempi riski joutua sairaalahoitoon tai menehtyä tartuntataudin seurauksena.

Yli 540 000 ihmistä käsittävässä kansainvälisessä tutkimuksessa tarkasteltiin lihavuuden ja vakavien tartuntatautien välistä yhteyttä, Helsingin yliopisto kertoo tiedotteessaan.

Tutkimuksessa havaittiin, että lihavuus lisää merkittävästi riskiä joutua sairaalahoitoon tai menehtyä tavallisiin infektioihin, kuten influenssaan, covid-19:ään, keuhkokuumeeseen, maha-suolistotulehdukseen tai virtsatieinfektioihin.

Sairaalloinen lihavuus nosti aikuisilla riskiä kolminkertaiseksi.

– Korona-aikana havaittiin laajalti, että lihavuus oli yhteydessä todennäköisempään vaikeaan versioon taudista, sanoo yksi artikkelin pääkirjoittajista, Solja Nyberg Helsingin yliopistosta ja Työterveyslaitoksesta tiedotteessa.

– Lähdimme tutkimaan, kuinka laajalti tämä yhteys toteutuu erityyppisten infektioiden osalta ja onko joitain taustatekijöitä, jotka vaikuttavat asiaan. Löydöksemme eivät liity yksinomaan tietyntyyppiseen taudinaiheuttajaan, vaan yhteys oli samankaltainen sekä bakteeri-, virus- lois- että sieni-infektioiden osalta.

Tartuntataudeista poikkeuksia olivat hiv ja tuberkuloosi. Niissä lihavuus ei nimittäin näyttänyt lisäävän vakavaa tautiriskiä. Lihavuuden aiheuttamaan suurempaan tautiriskiin eivät vaikuttaneet myöskään liitännäissairaudet, sosiaalinen asema tai elintavat, kuten alkoholinkäyttö tai liikunta.

Lihavuuden hoidon haastekohdat – onko kyse motivaatiosta? Juttu jatkuu videon alla.

6:35 Lihavuuden hoidosta puhuttiin Huomenta Suomessa helmikuussa 2026. Haastattelussa ylilääkäri André Heikius.

Tutkimus perustui laajaan suomalaiseen ja brittiläiseen aineistoon, jossa osallistujia seurattiin kansallisten rekistereiden kautta.

Tämän lisäksi tutkijat käyttivät infektiotautikuolleisuustietoja Global Burden of Diseases (GBD) -tutkimuksesta arvioidakseen lihavuuden vaikutusta infektiotautikuolemiin eri maissa, alueilla ja maailmanlaajuisesti.

Analyysin mukaan jopa 11 prosenttia infektiotautikuolemista maailmanlaajuisesti liittyi lihavuuteen vuonna 2023.

Osallistujia seurattiin vuosia

Tutkimuksen aluksi määritettiin osallistujien painoindeksi. Osallistuja seurattiin tämän jälkeen 13–14 vuoden ajan.

Selvisi, että henkilöillä, joilla oli lihavuutta eli painoindeksi 30 kg/m² tai yli, oli 70 prosenttia suurempi riski joutua sairaalahoitoon tai menehtyä mihin tahansa infektiotautiin verrattuna normaalipainoisiin henkilöihin (painoindeksi 18,5–24,9 kg/m²).

Riski kasvoi painon lisääntyessä. Jos henkilöllä oli sairaalloista lihavuutta eli painoindeksi 40 kg/m² tai yli, riski oli kolminkertainen normaalipainoisiin henkilöihin verrattuna.

Tutkimuksessa selvisi myös, että painossa tapahtuvilla muutoksilla on merkitystä.

Lihavuudesta ylipainoiseksi tai normaalipainoiseksi laihtuneet henkilöt saivat nimittäin 20 prosenttia vähemmän vakavia infektioita kuin lihavina pysyneet.

Ne ylipainoiset puolestaan, jotka lihoivat lisää, sairastuivat 30 prosenttia useammin kuin painonsa säilyttäneet ylipainoiset.

Lihavuus heikentää immuunijärjestelmää?

Tutkimuksen johtaja Mika Kivimäki, Helsingin yliopistosta ja University College Londonista, kertoo, että lihavuus tunnetaan riskitekijänä diabetekselle ja muille kroonisille sairauksille.

– Nyt havaitut yhteydet viittaavat siihen, että myös vakavat tartuntataudit kannattaa lisätä samaan listaan, Kivimäki sanoo tiedotteessa ja tarkentaa:

– Lihavuus näyttäisi heikentävän immuunijärjestelmän kykyä selviytyä infektioista, mikä lisää riskiä sairastua niiden vakavampiin muotoihin.

Kivimäen mukaan myös painonhallintalääkkeiden kokeista saatu näyttö tukee ajatusta lihavuuden ja immuunijärjestelmän yhteydestä, sillä lihavuuden vähentäminen näyttää muiden terveyshyötyjen ohella pienentävän vakavien infektioiden riskiä. Lisää tutkimusta kuitenkin tarvitaan.

Tutkijat suosittelevat, että lihavuudesta kärsivät aikuiset pitävät rokotuksensa ajan tasalla ja hyödyntävät riskiryhmille kuuluvat tehosterokotteet.

Tutkimukseen liittyy rajoituksia. Tutkimus perustui havainnointiaineistoon eikä voi vahvistaa syy-seuraus yhteyttä havaintojen välillä. Lisäksi Suomessa seurattu tutkimusjoukko ja UK Biobank eivät edusta yleisväestöä, joten tulosten yleistettävyyttä tulee tutkijoiden mukaan tarkastella varovaisesti.

Katso myös: Paraneeko terveys elämäntapamuutoksilla, vaikka paino ei putoaisi?

9:28 Painoneutraali liikuntaneuvoja Varpu Kanerva ja lihavuuslääkäri André Heikius keskustelemassa elämäntapamuutoksen hyödyistä.

Lähde: Helsingin yliopisto