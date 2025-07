Tutkimus tyrmää tutun askelmäärämyytin – jo tämä määrä riittää

10 000 askelta lienee monelle tuttu kävelytavoite, mutta tutkimuksen mukaan jo 7 000 askelta päivässä riittää pienentämään monien terveysongelmien riskiä.

7 000 askelta päivässä voi riittää tehostamaan aivotoimintaa ja auttaa suojaamaan monilta sairauksilta, kertoo laaja The Lancet Public Health -lehdessä julkaistu tutkimus. Tuloksista uutisoi BBC.

7 000 askelta voi olla realistisempi tavoite kuin 10 000 askelta, jota usein pidetään tavoiterajana.

Monien terveysvaivojen riski pienentyi

Tutkimuksen mukaan noin 7 000 askeleen kävely päivässä oli yhteydessä useiden vakavien terveysongelmien pienentymiseen. Näihin kuuluivat muun muassa syöpä, dementia ja sydänsairaudet.

– Meillä on käsitys, että päivässä pitäisi kertyä 10 000 askelta, mutta se ei perustu tieteelliseen näyttöön, sanoo tutkimuksen johtava kirjoittaja Melody Ding.

10 000 askelta liittyi mainoskampanjaan

Ajatus 10 000 askeleen päivittäisestä tavoitteesta juontaa juurensa 1960-luvun japanilaiseen markkinointikampanjaan. Ennen Tokion vuoden 1964 olympialaisia markkinoille tuotiin askelmittari nimeltä manpo-kei, joka tarkoittaa '10 000 askeleen mittaria'.

Dingin mukaan luku irrotettiin asiayhteydestään ja siitä tuli epävirallinen ohjenuora, jota monet aktiivisuusmittarit ja sovellukset yhä suosittelevat.

Monien sairauksien riski pienentyi

Lancet-lehden tutkimuksessa analysoitiin aiempia tutkimuksia sekä yli 160 000 aikuisen terveys- ja aktiivisuustietoja eri puolilta maailmaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että verrattuna 2 000 askelta päivässä kävelleisiin 7 000 askeleen päivittäinen määrä näytti olevan yhteydessä pienempään riskiin sairastua useisiin vakaviin sairauksiin:

Sydän- ja verisuonitautien riski vähentyi 25 prosenttia

Syövän riski pienentyi kuusi prosenttia

Dementian riski pienentyi 38 prosenttia

Masennuksen riski pienentyi 22 prosenttia

Tutkijat huomauttavat kuitenkin, että osa luvuista ei välttämättä ole niin tarkkoja, sillä ne perustuvat vain pieneen määrään tutkimuksia.

Kaiken kaikkiaan katsaus viittaa siihen, että jo vaatimatonkin noin 4 000 askeleen päivittäinen määrä on yhteydessä parempaan terveydentilaan verrattuna hyvin vähäiseen, vain 2 000 askeleen päivittäiseen aktiivisuuteen.

Useimpien terveysongelmien kohdalla hyödyt näyttivät tasoittuvan 7 000 askeleen jälkeen, vaikka sydämen kannalta lisäaskelista voi olla edelleen hyötyä.

10 000 askelta päivässä ei näyttäisi olevan välttämättömyys.Shutterstock

Suosituksilla yhä tärkeä rooli

Useimmat liikuntasuositukset keskittyvät liikuntaan käytettyyn aikaan askelmäärien sijaan.

Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee aikuisille vähintään 150 minuuttia kohtuukuormitteista aerobista liikuntaa tai 75 minuuttia raskasta aerobista liikuntaa viikossa. Samoilla linjoilla ovat suomalaiset liikuntasuositukset, kertoo THL.

Tohtori Melody Ding sanoo, että tämä ohje voi joskus olla vaikea ymmärtää, mutta nykyiset suositukset ovat silti tärkeässä roolissa.

– On ihmisiä, jotka uivat, pyöräilevät tai joilla on fyysisiä rajoitteita, eivätkä he voi ottaa askelia, hän selittää.

Dingin mukaan askelmääräsuositus voisi toimia hyvänä lisänä, joka "rohkaisisi ihmisiä jakamaan fyysistä aktiivisuuttaan tasaisemmin pitkin päivää".

Asiantuntija: Tutkimus haastaa "myytin"

Tohtori Daniel Bailey, istumiseen liittyvän käyttäytymisen ja terveyden asiantuntija Brunelin yliopistosta Lontoosta, sanoo tutkimuksen haastavan "myytin", jonka mukaan 10 000 askelta päivässä olisi välttämätöntä.

Vaikka 10 000 askelta voi olla hyvä tavoite aktiivisemmille ihmisille, hänen mukaansa 5 000–7 000 askeleeseen tähtääminen voi olla "realistisempi ja helpommin saavutettavissa oleva tavoite" monille.

Tohtori Andrew Scott, kliinisen liikuntafysiologian lehtori Portsmouthin yliopistosta, on samaa mieltä siitä, ettei tarkka askelmäärä ole tärkeää.

– Enemmän on aina parempi, hän sanoo, ja kehottaa ihmisiä olemaan murehtimatta liikaa tietyn tavoitteen saavuttamisesta – erityisesti päivinä, jolloin aktiivisuus jää vähemmälle.

Myös aiemmissa tutkimuksissa 10 000 askeleen myytti on murrettu. Esimerkiksi vuonna 2022 julkaistun tutkimuksen mukaan 6 000–8 000 askelta päivässä riittäisi pitämään ihmisen terveenä.

Lähde: BBC