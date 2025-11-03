Tuoreen tutkimuksen mukaan pidemmät kävelylenkit ovat satunnaisia pikkuspurtteja hyödyllisempiä sydän- ja verisuoniterveydelle, vaikka askelmäärissä ei olisi eroa.

Australialaisten ja espanjalaisten tutkijoiden johtama kansainvälinen tutkimus on havainnut pidempien yhtäjaksoisten kävelytuokioiden olevan yhteydessä parempaan sydän- ja verisuoniterveyteen.

Annals of International Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin kävelyn vaikutusta fyysisesti passiivisten ihmisten terveyteen. Tutkimuksesta uutisoi muun muassa BBC.

10–15 minuuttia riittää

Tutkimuksen mukaan niillä alle 8 000 askelta päivässä ottavilla, jotka keräävät suurimman osan askeleistaan ​​yhden tai kahden vähintään 10–15 minuuttia kestävän kävelyn aikana, on pienempi kuolleisuuden ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski verrattuna niihin, jotka ottavat saman määrän askeleita päivässä hyvin lyhyinä, alle viiden minuutin jaksoina.

Yksi tutkimuksen johtavista kirjoittajista, Matthew Ahmadi Sydneyn yliopistosta, huomattaakin, että kaikista passiivisimmille ihmisille siirtyminen lyhyistä kävelyistä pidempiin yhtäjaksoisiin kävelyihin voi tuoda joitakin terveyshyötyjä.