Unohda askelmäärä: Yksi kävelymuutos voi tuoda hyötyjä sydänterveydelle
Kävelyä kannattaa jatkaa ainakin 15 minuuttia sydänterveyshyödyt napatakseen, toteaa tuore tutkimus.Shutterstock
Julkaistu 03.11.2025 18:52
Hannakaisa Taskinen
hannakaisa.taskinen@mtv.fi
Tuoreen tutkimuksen mukaan pidemmät kävelylenkit ovat satunnaisia pikkuspurtteja hyödyllisempiä sydän- ja verisuoniterveydelle, vaikka askelmäärissä ei olisi eroa.
Australialaisten ja espanjalaisten tutkijoiden johtama kansainvälinen tutkimus on havainnut pidempien yhtäjaksoisten kävelytuokioiden olevan yhteydessä parempaan sydän- ja verisuoniterveyteen.
Annals of International Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin kävelyn vaikutusta fyysisesti passiivisten ihmisten terveyteen. Tutkimuksesta uutisoi muun muassa BBC.
10–15 minuuttia riittää
Tutkimuksen mukaan niillä alle 8 000 askelta päivässä ottavilla, jotka keräävät suurimman osan askeleistaan yhden tai kahden vähintään 10–15 minuuttia kestävän kävelyn aikana, on pienempi kuolleisuuden ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski verrattuna niihin, jotka ottavat saman määrän askeleita päivässä hyvin lyhyinä, alle viiden minuutin jaksoina.
Yksi tutkimuksen johtavista kirjoittajista, Matthew Ahmadi Sydneyn yliopistosta, huomattaakin, että kaikista passiivisimmille ihmisille siirtyminen lyhyistä kävelyistä pidempiin yhtäjaksoisiin kävelyihin voi tuoda joitakin terveyshyötyjä.
Tutkimuksen mukaan pidemmät kävelylenkit tekevät hyvää sydänterveydelle enemmän kuin lyhyemmät, vaikka askelmäärä olisi sama.Copyright (c) 2013 Csaba Deli/Shutterstock.
– On olemassa käsitys, että terveydenhuollon ammattilaiset ovat suositelleet 10 000 askeleen kävelyä päivässä tavoitteeksi, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Yksi tai kaksi pidempää kävelyä päivässä, jotka kestävät vähintään 10–15 minuuttia mukavalla mutta tasaisella vauhdilla, voi tuoda merkittäviä hyötyjä – erityisesti ihmisille, jotka eivät kävele paljon, Ahmadi toteaa Sydneyn yliopiston tiedotteessa.
Jos päivän aikana kävelee vain vähän, nuo askeleet kannattaisi siis tämän tutkimuksen perusteella ottaa samalla kertaa.
10 000 askeleen myytti perustuu alun perin japanilaisen askelmittarin mainokseen, ei tieteellisiin tutkimuksiin.
Tutkimuksessa analysoitiin 33 560 brittiaikuista, jotka olivat iältään 40–79-vuotiaita. Osallistujat kävelivät normaalisti vähemmän kuin 8 000 askelta päivässä, eikä heillä ollut sydän- ja verisuonisairauksia tai syöpää tutkimuksen alkaessa.
Tutkimukseen osallistuneet käyttivät viikon ajan aktiivisuusranneketta.
Seuraamalla osallistujien terveystuloksia keskimäärin kahdeksan vuoden ajan tutkijat havaitsivat, että ihmisillä, jotka kävelivät putkeen 10–15 minuutin jaksoissa päivässä, oli neljän prosentin riski saada sydän- ja verisuonitautitapahtuma, kuten sydänkohtaus tai aivohalvaus, seuraavan vuosikymmenen aikana. Toisaalta niillä, jotka kävelivät vain viiden minuutin pätkissä, oli 13 prosentin riski saada sydän- ja verisuonitautitapahtuma.
Jatkuvien kävelyjaksojen terveyshyödyt olivat selkeimpiä vähiten aktiivisten keskuudessa, esimerkiksi niiden, jotka kävelivät vain 5 000 askelta päivässä tai vähemmän.
Alle 5 000 askelta ottaneiden ryhmässä sydän- ja verisuonitautien kehittymisen riski aleni 15 prosentista niillä, jotka kävelivät viiden minuutin pätkissä, seitsemään prosenttiin niillä, jotka kävelivät jopa 15 minuutin pätkissä päivittäin. Riski siis yli puolittui kävelylenkkiä pidentämällä.
Kävelytyyliä muuttamalla voi "maksimoida sydänterveyteen liittyvän hyödyn"
Tutkimusaikana havaittiin myös, että vähiten liikkuvien ryhmässä, jossa askeleita kertyi 5 000 askelta päivässä tai vähemmän, kuolemanriski laski viidestä prosentista niillä, jotka kävelivät päivän aikana viiden minuutin jaksoissa, alle yhteen prosenttiin niillä, jotka kävelivät enintään 15 minuuttia päivässä.
– Tämä tutkimus osoittaa, että jopa hyvin fyysisesti passiiviset ihmiset voivat maksimoida sydänterveyteensä liittyvän hyödyn muuttamalla kävelymalliaan kävelemään pidempiä matkoja kerrallaan, mieluiten vähintään 10–15 minuutiksi, kun mahdollista, toteaa tutkimuksen vanhempi kirjoittaja, professri Emmanuel Stamatakis.
Yksinkertaisilla muutoksilla voikin olla suuri vaikutus terveydelle, mutta lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan. Tutkimus todistaa vain yhteyden kävelyn ja paremman sydänterveyden välillä.