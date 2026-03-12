Lihavuusleikkaus ei ole oikotie onneen. Asiantuntijat korostavat erityisesti mielen merkitystä painonhallinnassa.

Suomessa tehtiin viime vuonna lähes 2 000 lihavuusleikkausta hyvinvointialueilla. Kuten Asian ytimessä.doc: Painava häpeä -dokumentin Maarialle, monille leikkaus on se viimeinen keino painonhallintaan.

Asiantuntijoiden mukaan kyse ei ole helposta ratkaisusta.

– Eihän kukaan laihdu niinkään leikkauksen takia, vaan se on apukeino elintapojen muuttamiseen, sanoo kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen Huomenta Suomen haastattelussa.

Lihavuusleikkaus vaatii sitoutumista

Lihavuusleikkaus on huolellisesti suunniteltu prosessi, johon liittyy pitkä valmistautuminen ja tiivis seuranta myös leikkauksen jälkeen. Leikkaus muuttaa kehoa nopeasti, mutta mielen muutokset eivät aina pysy perässä.

– Koska lihavuus on usein ollut pitkäaikainen, siihen on liittynyt psykologisia haavoja, joita olisi hirveän hyvä saada käsiteltyä asiantuntijan kanssa jo ennen leikkausta, Pietiläinen sanoo.

Pietiläinen muistuttaa, että mielen haasteita voi tulla, kun keho pistääkin kampoihin laihdutusta tavoiteltaessa.

– Lopulta se keho ei taivukaan siihen laihtumiseen ja ylläpitää sitä sellaista haavaa ja sitä sellaista lihavuuteen liittyvää ikään kuin ongelmatilannetta. Ja mielen hyvinvointi on silloin hirveän tärkeä ottaa huomioon, koska se voi olla keskeisin asia siinä koko lihavuuden hoidossa.

Millaiset asiat aiheuttavat psykologisia haavoja? Mitä kehoposiitivisuus tarkoittaa asiantuntijoiden mielestä? Miten lihavuuden Käypä hoito -suositukset muuttuvat? Mitä kaikkien pitäisi pohtia ruokapöydässä? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.