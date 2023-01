Tutkimus selvitti: Näin lihavuus vaikuttaa paksu- ja peräsuolisyöpän riskiin

Tulokset julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä, ja niiden perusteella lihavien (painoindeksi yli 30) riski sairastua paksu- ja peräsuolisyöpään on melkein kaksi kertaa suurempi kuin normaalipainoisten. Jos potilaan geneettinen sairastumisriski on lisäksi suuri, paksu- ja peräsuolisyövän todennäköisyys on melkein nelinkertainen verrattuna normaalipainoisiin, joiden perinnöllinen riski on pieni. Lihavuus liittyi etenkin pitkälle edenneisiin syöpiin.