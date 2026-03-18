Sauvakävely sopii kuntoilumuotona niin iäkkäämmille kuin kilpaurheilijoillekin.
Huomenta Suomessa lähdettiin viime viikolla aamulenkille Suomen Ladun uuden toiminnanjohtajan Henrika Backlundin kanssa.
Sauvakävely on edullinen harrastus. Tarvitset vain sopivat sauvat, säähän sopivat ulkoiluvaatteet ja kengät.
– Sauvoilla on turvallista edetä, jos miettii ikääntyvää kansaa. Ne tuovat turvallisuutta kävelyyn, Backlund arvioi.
Sauvakävely mielletään herkästi kevyeksi liikunnaksi, joka sopii lähinnä senioreille.
– Suosittelen sauvakävelyä ihan jokaiselle, Backlund kuitenkin sanoo.
Backlund on entinen kilpaurheilija, joka on käyttänyt sauvoja esimerkiksi kovissa mäkitreeneissä.
– Sauvakävely tehostaa kävelyä noin 20 prosenttia, Backlund ylistää.
Sauvakävelyn voi myös mieltää erinomaiseksi palauttavaksi harjoitteluksi.