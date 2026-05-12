Tutkimus puhuu iäkkään naisen hyvän lihaskunnon merkityksen puolesta.
Lihasvoiman ylläpitäminen voi olla elintärkeää ikääntyneille naisille terveenä ikääntymisen kannalta. Hyvä lihasvoima voi suojata ikääntynyttä naista kuolemalta, vaikka hänen kuntotasonsa olisi alle keskiarvon, kertoo helmikuussa julkaistu tutkimus.
JAMA Network Open -julkaisussa esitellyssä tutkimuksessa kaksi yleistä lihasvoiman mittaria – puristusvoima ja tuolilta nousu – yhdistettiin pienentyneeseen kuolemanriskiin 63–99-vuotiailla naisilla.
Yhteydet säilyivät, vaikka huomioitiin muun muassa fyysinen aktiivisuus, ikä ja kävelynopeus.
– Huomionarvoista on, että lihasvoima oli yhteydessä alhaisempaan kuolleisuuteen jopa niillä naisilla, jotka eivät saavuttaneet suositeltuja aerobisen liikunnan määriä, toteaa tutkija Michael LaMonte, PhD, Buffalon yliopistosta Inside Precicion Medicine -julkaisussa.
Lihaskuntoa tulee harjoitella
Luuranko- eli luustolihasten voima heikkenee aikuisiässä nopeasti. Se on kuitenkin keskeinen tekijä toimintakyvyn säilyttämisessä, sairaalahoitojen ehkäisyssä sekä elämänlaadun parantamisessa.
– Kun emme enää pääse ylös tuolilta ja liikkumaan ympäriinsä, olemme pulassa, kuvailee LaMonte .